Der Chef der Lebensart Bärau - Sind Sie der neue Heimvater? «Ganz sicher nicht.»

Er will die Stiftung Lebensart in eine sichere Zukunft führen: Geschäftsführer Lukas Bär.

Er will die Stiftung Lebensart in eine sichere Zukunft führen: Geschäftsführer Lukas Bär.

Was haben Käsereien mit Alters- und Behindertenheimen gemeinsam?

Jetzt sind Sie seit über 100 Tagen Geschäftsführer der Stiftung Lebensart. Wie kam es dazu?

Ich war lange in der Unternehmensberatung tätig und habe mich mit Strategie- und Zukunftsfragen beschäftigt. So kam ich vor ein paar Jahren mit der Stiftung Lebensart in Kontakt. Als die Anfrage kam, ob ich ins Rennen um die Nachfolge von Geschäftsführer Markus Hobi einsteigen wolle, sagte ich zu. Mich interessiert die gestalterische und sinnvolle Arbeit mit den tollen Leuten, die ich hier kennen gelernt habe.