Elf Fragen zu YB – Sind Sie bereit für den Rückrunden­start? Bald rollt der Ball in der Super League wieder. Dann zeigt sich, ob die Young Boys die Winterpause gut zur Vorbereitung genutzt haben. Und Sie? Martin Bürki

In den Testspielen gaben sich die Young Boys überzeugend und torhungrig. Doch nun gilt es wieder ernst. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wegen Corona hatte der Schweizer Meister sein Trainingslager in Spanien abgesagt und sich in den letzten Wochen im heimischen Wankdorf­stadion auf den Start der Rückrunde vorbereitet. Und während die Spieler Trainings­einheiten absolvierten, feilten Sportchef Christoph Spycher und Co. abseits des Kunstrasens fleissig am Kader.