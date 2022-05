Von Kopf bis Fuss: Fakten und ein Rezept – Sind grüne Spargeln wirklich gesünder? Silvia Aeschbach nennt die Unterschiede von weissen und grünen Spargeln und sagt, worauf man beim Kauf achten sollte. Silvia Aeschbach

Gleicher Spargel, andere Farbe: Oberirdisch gewachsene Spargeln bilden durch das Tageslicht Chlorophyll und werden grün. Foto: Getty Images Während weisse Spargeln unterirdisch und damit ohne Sonnenlicht wachsen. Foto: Waldemar Brandt (Unsplash) 1 / 2

Mit dem Frühsommer kommen wieder mehr frische Gemüsegenüsse auf den Tisch. Neben frischen grünen Erbsen, von denen ich hier kürzlich geschwärmt habe, zählen dabei Spargeln zu meinen absoluten Favoriten. Und zwar die weissen, die butterzart sind und mit ihrem delikaten Aroma bezaubern. In dieser Saison mag ich sie am liebsten in ihrem eigenen Saft gegart mit selbst gemachter Olivenöl-Mayo-Sauce und etwas Schinken (die Zubereitungsweise der Spargeln und das Saucenrezept verrate ich am Schluss).