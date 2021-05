Haben weiss bekittelte Zauberlehrlinge aus den Labors einen hochgefährlichen Krankheitserreger in die Welt gesetzt? Illustration: Kornel Stadler

In der Frage nach der Herkunft des Covid-19-Erregers wurde ein Jahr lang verwedelt, abgestritten, tabuisiert. Virologen und Gesundheitspolitiker gaben sich fast einhellig überzeugt, das Sars-CoV-2 getaufte Virus sei irgendwo in China von einer Fledermaus auf ein Gürteltier oder einen anderen Zwischenwirt übergesprungen, bevor es menschliche Atemwegszellen zu attackieren lernte.

Seit Anfang Jahr gewinnt aber eine brisante These wachsenden Zuspruch. Danach wurde das neue Coronavirus in einem Labor in Wuhan hergestellt und entwich daraus – mit katastrophalen Folgen für die ganze Welt.