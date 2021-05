Kein Transitplatz im Seeland – Sind die Probleme mit Fahrenden hausgemacht? Niemand wollte den Platz, nun kochen die Emotionen hoch: Sind die Gemeinden um Biel am Ende selber schuld, dass es Probleme mit den Fahrenden gibt? Stephan Künzi

Endstation Lengnau: Am Montag nahmen französische Fahrende den Parkplatz des Pharmaunternehmens CSL Behring in Beschlag. Foto: Peter Samuel Jaggi

Die Situation um die französischen Fahrenden in Lengnau hat sich etwas entspannt. Noch am Montag gingen die Emotionen hoch, nachdem in der Nacht zuvor eine Gruppe mit über vierzig Gespannen den Parkplatz des Pharmaunternehmens CSL Behring in Beschlag genommen hatte. Die Fahrenden sind zwar nach wie vor da, doch weil sie ihre Wohnwagen mittlerweile zusammengerückt haben, kann ein Teil des Areals wieder zum Parkieren genutzt werden.

Die Fahrt zu CSL Behring bildet das vorläufigen Ende einer Odyssee, die die Fahrenden in den letzten Tagen hinter sich gebracht haben. Noch bis Ende letzter Woche standen ihre Gespanne – ebenfalls ohne behördliche Erlaubnis – auf einem Gelände nahe der Tissot-Arena in Biel. Weil die Stadt durchgriff und Bussen verteilte, zogen die Fahrenden weiter, erst nach Orpund, wo sie die örtliche Feuerwehr blockierten, dann nach Pieterlen, wo sie über Äcker und Wiesen fuhren, und schliesslich eben nach Lengnau.