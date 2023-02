Neue Details zum EU-Korruptionsskandal – Sind die «Pralinen» aus Katar schon da? Der mutmassliche Drahtzieher beschuldigt weitere Politiker, Bestechungsgeld angenommen zu haben. Und wieder kommen erstaunliche Anekdoten an die Öffentlichkeit. Josef Kelnberger und Oliver Meiler

Eva Kaili hat ihr Amt als Vizepräsidentin des Europaparlaments verloren und sitzt seit Dezember in belgischer Untersuchungshaft.

Foto: AFP







































Wer im Thalys-Zug zwischen Paris und Brüssel verkehrt, wird vom Zugpersonal vor Dieben gewarnt. Auch Kriminelle sollten die Ansage ernst nehmen. Mit 10'000 Euro in einem Koffer und 15'000 Euro in einem Rucksack reisten Antonio Panzeri und Francesco Giorgi an einem Oktobertag 2022 zurück von einem Treffen mit ihrem marokkanischen Mittelsmann in Paris.

Panzeri gilt als der Drahtzieher im Korruptionsskandal rund um das Europaparlament, Giorgi als seine rechte Hand und das Bare als Entlohnung dafür, dass sie die Interessen des Königreichs Marokko in Brüssel vertraten. Allein, als die beiden zu Hause in Brüssel ankamen, war der Rucksack leer. 15'000 Euro – ein schöner Tageslohn für einen Taschendieb.



Diese amüsante Anekdote hat Panzeri den belgischen Ermittlern als «Repenti», reuiger Kronzeuge, erzählt. Die belgische Zeitung «Le Soir» zitiert aus dem Protokoll, an ihrer Glaubwürdigkeit gibt es keinen Zweifel. Ob aber Panzeri die Wahrheit erzählt? Sollte man ihm Lügen nachweisen können, würde sein Deal mit der Staatsanwaltschaft platzen, der ihm als Gegenleistung für eine vollumfängliche Aussage eine Haftstrafe nur auf Bewährung sichern würde.



Panzeri schilderte den Ermittlern, wie er schon als sozialdemokratischer Europaparlamentarier ein Netzwerk als Lobbyist aufgebaut hatte und nach Ende seiner Amtszeit 2019 gemeinsam mit dem Parlamentsmitarbeiter Giorgi von Lobbyarbeit zur Bestechung überging. Addiert man seine Zahlen, ergibt sich eine Summe von mehreren Millionen Euro. Das Geld kam aus Marokko, Mauretanien und zum allergrössten Teil aus Katar. Panzeri wirft den sozialdemokratischen Europaabgeordneten Eva Kaili, Marc Tarabella und Andrea Cozzolino vor, sie hätten sich von ihm bezahlen lassen – und im Gegenzug die Interessen seiner Auftraggeber in der EU vertreten.

Zehntausende Euro zwischen Buchdeckeln versteckt

Er bringt nun auch eine weitere italienische Abgeordnete unter Verdacht: Lara Comi, 40, einst als Aufsteigerin von Forza Italia gefeiert, der konservativen Partei von Silvio Berlusconi. Panzeri erzählt, sie habe ihn 2019 gebeten, eine Tasche aus ihrer Brüsseler Wohnung zu holen und für sie aufzubewahren. Comi hatte damals ihre Wiederwahl ins Europaparlament verpasst. Dann geriet sie in Italien in einen Korruptionsskandal rund um die sogenannten «Armenküchen». Als Panzeri von den Ermittlungen erfuhr, öffnete er die Tasche und fand da «60'000 oder 70'000 Euro», versteckt zwischen Buchdeckeln. Er habe das Geld in den Abfall geworfen, und sie habe sich nicht beklagt darüber.



Comis Anwalt bestreitet, dass seine Mandantin illegale Wahlkampfhilfe aus Katar erhalten habe, wie Panzeri behauptet. Panzeri behauptet auch, er wisse, dass sie bestechlich sei. Seit Herbst 2022 sitzt Comi nun trotz verlorener Wahl wieder im Europaparlament. Sie rückte da für Berlusconi nach, der sich für den Sitz im italienischen Senat entschied.



Die prominenteste Figur der Affäre bleibt Eva Kaili, die mittlerweile ihres Amtes enthobene Vizepräsidentin des Europaparlaments. Seit dem 9. Dezember sitzt sie in Untersuchungshaft. Francesco Giorgi dagegen, ihr Lebensgefährte und Vater des gemeinsamen Kindes, wurde vergangene Woche mit einer elektronischen Fussfessel aus der Haft entlassen. Kaili sei zur «Trophäe» der belgischen Justiz geworden, sagt ihr Anwalt polemisch. Wie es sein könne, dass für die Ermittler das Wort eines notorischen Lügners zum «Evangelium» geworden sei.

Eva Kaili und ihr Partner Francesco Giorgi: Er ist mittlerweile mit einer elektronischen Fussfessel aus dem Gefängnis entlassen worden. Foto: AFP





Panzeri behauptet, er habe den Kontakt zwischen Kaili und der Regierung in Katar 2019 bei einem Besuch in Doha hergestellt. Ihr Europawahlkampf im selben Jahr sei mit 250'000 Euro unterstützt worden. Bei der Polizeirazzia am 9. Dezember wurden allerdings fast eine Million Euro in bar bei Kaili und Giorgi gefunden. Kaili beteuert nun offenbar, sie habe nichts mit den Geschäften ihres Lebensgefährten Giorgi zu tun und aus Überzeugung gehandelt, als sie sich im Parlament für Katar einsetzte.

Wahlkampfhilfe aus Doha – für einen Sitz in Brüssel und Strassburg

Während die mutmasslichen Zahlungen an Eva Kaili über deren Lebensgefährten liefen, hatte Panzeri, wie er selbst sagt, direkten Zugang zu Marc Tarabella und Andrea Cozzolino. Tarabella habe die die erste Zahlung, 20'000 Euro in bar, bei einem Abendessen in die Hosentasche gesteckt, insgesamt habe er bis zu 140'000 erhalten. Ob die «Pralinen» schon da seien, soll Tarabella jeweils gefragt haben, wenn eine Tranche anstand. Der Belgier, ebenfalls in Untersuchungshaft, verweist darauf, bei Hausdurchsuchungen seien keinerlei Beweise gegen ihn gefunden worden.



Als geldgierigen Menschen schildert Panzeri seinen italienischen Landsmann Cozzolino, der seit ein paar Wochen in Neapel unter Hausarrest steht. Der Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrechte habe mehrmals nachgefragt, ob weitere Geschäfte mit Marokko zu machen seien, er habe Bargeld und wertvolle Geschenke angenommen. Aus Katar habe er sich vor dem Wahlkampf 2019 mit 250'000 Euro schmieren lassen, angeblich genauso wie Eva Kaili und Lara Comi.



Teil seines Deals mit Katar war es auch, Gewerkschaftsfunktionäre aus Europa freundlich zu stimmen. Luca Visentini, der 2022 zum Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes gewählt wurde, hat bereits zugegeben, 50'000 Euro erhalten zu haben – ohne Gegenleistung, wie er sagt. Panzeri behauptet nun, er habe in Katar auch 600'000 Euro für Susanna Camusso bestellt, die frühere Chefin des grossen italienischen Gewerkschaftsbundes CGIL, dem er früher selbst lange angehört hatte.



Camusso bestreitet das jedoch vehement: Weder habe sie sich jemals für Katar eingesetzt, noch habe sie von dort Geld erhalten. Es sei einzig die Rede davon gewesen, dass Gewerkschaften in Afrika und dem Nahen Osten Zuwendungen aus Katar erhalten sollten. Panzeri erzählte den Ermittlern, Camusso habe nur 50'000 der 600'000 Euro für sich in Anspruch genommen. Den Rest des Geldes, sagt der Kronzeuge, hätten zwar nicht Diebe mitgenommen – sondern Polizisten bei ihrer Razzia am 9. Dezember.





Fehler gefunden?Jetzt melden.