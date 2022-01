Corona bei Kleinkindern – Sind die Kinder in Gefahr? Die Omikron-Fallzahlen sind auf Rekordhöhe, Hunderttausende Kinder aber sind ungeimpft. Wie schützt man sie? Felix Hütten Nik Walter

Ein Kinderarzt entnimmt einem Bub mit einem Nasentupfer eine Probe für einen Corona-Test. Foto: Keystone

Die Sars-CoV-2-Variante Omikron breitet sich in der Schweiz rasant aus, die Zahl der Neuinfektionen explodierte in den letzten Wochen regelrecht – und damit wird die Frage wieder drängender: Wie kann man jene Menschen schützen, die sich nicht mit Impfungen schützen können, etwa die Gruppe der Kinder bis fünf Jahre?

In den USA zeigen erste Daten, dass mit dem Aufschlagen der Omikron-Welle dort die Zahl der ins Spital eingewiesenen Kinder gestiegen ist, ein ähnliches Bild zeigen Zahlen aus Grossbritannien. Auch mit dem Anbranden der ersten Omikron-Welle in Südafrika bemerkten Experten dort eine erhöhte Hospitalisierungsrate bei Kindern bis fünf Jahre.

In der Schweiz bleibt die Zahl der Spitaleinweisungen bei Kindern bis neun Jahren gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) weiterhin tief. In Genf beobachtet der Infektiologe Arnaud L’Huillier vom dortigen Universitätsspital allerdings einen Anstieg der Hospitalisierungen, wobei die meisten Kinder «mit und nicht wegen Covid» ins Spital kommen.

Experten warnen vor voreiligen Schlüssen

Die zentrale Frage aus diesen Daten lautet also: Könnte Omikron für ungeimpfte Kinder in der Schweiz zum Problem werden? Expertinnen und Experten weltweit warnen vor voreiligen Schlüssen, noch sind die Hospitalisierungsdaten zu ungenau, um valide Schlüsse zu ziehen, sagte etwa Rochelle Walensky, Direktorin der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC auf einer Onlinepressekonferenz. Es sei durchaus denkbar, dass sehr viele Kinder, die wegen einer anderen Erkrankung ins Spital kämen und dort auf Covid getestet würden, zufällig positiv seien und damit in die Statistik eingingen. «Wir sehen noch keine Anzeichen für einen erhöhten Schweregrad in dieser Altersgruppe», so Walensky. Das Problem: Die derzeit verfügbaren Daten der CDC unterscheiden nicht, ob ein Kind mit oder wegen Covid in eine Klinik aufgenommen wird.

Hinzu kommt ein rechnerischer Effekt, denn mit der rasanten Ausbreitung von Omikron stecken sich zwangsläufig auch mehr Kinder an. «Und wenn sich mehr Kinder infizieren, steigt automatisch auch die Zahl der Hospitalisierungen», sagt Julia Hauer, Chefärztin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der München Klinik und des Universitätsklinikums der Technischen Universität München. Hauer aber betont, dass im Vergleich zu Erwachsenen nach wie vor die allermeisten gesunden Kinder nach einer Infektion gar nicht oder nur leicht an Covid erkranken.

Fast alle Kinder erholten sich wieder

Bei den ins hospitalisierten Kindern mit einer Omikron-Infektion beobachtet L’Huillier wie schon bei anderen Varianten eine grosse Bandbreite an Symptomen. Am häufigsten seien Fieber und Husten. «Wir gehen nicht davon aus, dass Omikron zu einer deutlichen Änderungen bei den Symptomen führt», sagt der Pädiatrie-Experte der Covid-Taskforce.

In einer aktuellen Studie, die im Fachmagazin «Jama» erschienen ist, zeigt sich, dass etwa drei Prozent aller Kinder, die in einer Notaufnahme positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, im Verlauf von zwei Wochen schwer an Covid-19 erkrankten. Allerdings erholten sich beinahe alle Kinder. Das Risiko stieg ab einem Alter von fünf Jahren leicht an, jüngere Kinder waren weniger betroffen. Ebenso waren Kinder mit Vorerkrankungen stärker belastet als gesunde Kinder. Diese Ergebnisse decken sich in etwa mit einer internationalen Auswertung von Spital-Abrechnungsdaten: Hier lag die Hospitalisierungsrate zwischen 0,3 Prozent und 1,3 Prozent, die meisten Kinder hatten Vorerkrankungen.

Kleine Kinder erkranken in der Regel gar nicht oder nur leicht

Beide Auswertungen zeigen damit einmal mehr, dass insbesondere sehr kleine Kinder in aller Regel gar nicht oder nur leicht an einer Sars-CoV-2-Infektion erkranken, wenngleich das Virus in extrem seltenen Fällen insbesondere bei chronisch-kranken Kindern einen schweren Verlauf auslösen kann.

Zumindest für ältere Kinder ist daher die Impfung eine gute Möglichkeit, sich zu schützen – bei nur sehr seltenen Nebenwirkungen. Das belegen Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zur Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Unter knapp neun Millionen Impfungen in dieser Altersgruppe kam es bislang in nur zwölf Fällen zu einer als Nebenwirkung gefürchteten Herzmuskelentzündung. Kinderärzte und Psychologen warnen davor, Kleinkinder, die noch nicht geimpft werden können, aus Sorge übermässig zu isolieren – mit unklaren Folgen für die psychische Gesundheit.

«Für unsere jüngsten Kinder, die noch nicht geimpft werden können, ist es äusserst wichtig, dass wir sie mit Menschen umgeben, die geimpft sind.» Rochelle Walensky, Direktorin der US-Gesundheitsbehörde CDC

Die Antwort auf die Frage vieler Eltern, wie sie ungeimpfte Kinder schützen können, sehen Expertinnen und Experten daher vor allen bei den Erwachsenen – Masken, Lüften, Abstand und, ganz wichtig, eine Schutzimpfung. «Für unsere jüngsten Kinder, die noch nicht geimpft werden können, ist es äusserst wichtig, dass wir sie mit Menschen umgeben, die geimpft sind. Das gilt zu Hause, in der Kita, im Kindergarten und in unserer gesamten Gesellschaft», sagt CDC-Direktorin Walensky.

Genau hier aber werden Gräben aufgerissen. Eine laute Minderheit meist ungeimpfter Erwachsener wehrt sich seit Wochen heftig gegen eine Impfung und weitere Schutzmassnahmen, paradoxerweise auch unter dem Vorwand, Kinder schützen zu wollen. Viele Kinderärzte sind deshalb frustriert, denn Hunderttausende Erwachsene, die nach wie vor eine Impfung verweigern, erhöhen unweigerlich das Infektionsrisiko für ungeimpfte Kinder. Der deutsche Kinderarzt Ralph Köllges aus Mönchengladbach formuliert es so: «Wir diskutieren, ob wir die jüngsten Kinder impfen sollten, um sie vor ihrer querdenkenden ungeimpften Erzieherin zu schützen. Das ist doch absurd.»

Nik Walter ist Redaktor im Team Wissen der Redaktion Tamedia. Der promovierte Biologe schreibt seit 1997 für Tamedia, von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. Schwerpunkte bilden Life Sciences, Medizin und Wissenschaftspolitik. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen. Mehr Infos @sciencenik

