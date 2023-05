Geldberater: Optimaler Einstieg – Sind die Börsen aktuell zu unsicher? Gerade bei Vorsorgegeldern ist das Timing irrelevant – auf über 30 Jahre fallen Börsenturbulenzen nicht mehr ins Gewicht. Martin Spieler

Was du heute kannst investieren, sollst du nicht auf morgen verschieben: Die Weisheit hat auch beim Vorsorgegeld Gültigkeit. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin anfangs 30 und habe mit der 3. Säule angefangen. Nun will ich das Geld anlegen. Allerdings sind die Börsen unsicher. Soll ich trotzdem stark auf Aktienfonds setzen? Leserfrage von C.J.

Ja. In der Säule 3a sparen und investieren Sie sehr langfristig. Das Geld bleibt in der Regel bis zur Pensionierung blockiert. Da Sie noch jung sind, haben Sie einen langen Anlagehorizont von fast 35 Jahren. In einer solch langen Zeitspanne spielen momentane Unsicherheiten und Turbulenzen an den Finanzmärkten eine untergeordnete Rolle.

Jungen Menschen wie Ihnen empfehle ich, in der Säule 3a Vorsorgefonds mit einem Aktienanteil von 90 bis 100 Prozent zu verwenden.

Natürlich will man nicht investieren, wenn Fonds an Wert verlieren. Das ist psychologisch schlecht. Rational sind Taucher bei einem Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten aber fast irrelevant. Auf eine solange Zeit hinaus haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine attraktive Durchschnittsrendite erzielen und den Wert ihres jährlich einbezahlten Vorsorgegeld mit Aktienfonds massgeblich steigern.

Jungen Menschen wie Ihnen empfehle ich, fürs Investieren in der Säule 3a Vorsorgefonds mit einem Aktienanteil von 90 bis 100 Prozent zu verwenden, da diese langfristig die höchsten Renditechancen versprechen. Gleichzeitig weisen diese die stärksten Kursschwankungen auf, was Sie aber nicht beunruhigen muss. Lohnenswert ist, wenn Sie einen Blick auf die Gebühren werfen und eine digitale Säule 3a-Lösung mit tiefen Pauschalgebühren vorziehen, da hohe Jahresgebühren ihre Rendite erheblich schmälern.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Im Geldblog beantwortet er täglich eine Leserfrage. Möchten Sie einen Rat? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.