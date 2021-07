Was geht? Die Ausgehtipps – Sind das die neuen Kummerbuben? Eine vielversprechende Band. Ein Polizist, der auch Autor ist. Wölfe im Schlosshof. Und ein Abschied der Publikumslieblinge: Das läuft am Wochenende. Michael Feller , Andrea Knecht , Mirjam Comtesse , Martin Burkhalter

Schunkeln am See

Keine Irma, kein Krebs, aber Melancholie, Licht und Schatten: Irma Krebs. Foto: PD

Die vierköpfige Band Irma Krebs bietet das volle Schunkelprogramm: Tanz- und Trinkmusik zum hemmungslosen Mitsingen. Die Texte des Sängers und Autors Michael Nejedly handeln vom Berner Alltag zwischen Migros-Kasse und Stammkneipe, kurz: vom behäbigen Lieben und Leiden am Aareufer – ganz in der der Tradition von Berner Mundart-Musikern wie Endo Anaconda oder den Kummerbuben. Bei Irma Krebs verzahnt sich Blues mit Rock, Folk und Jazz. Mit dem Konzert am Egelsee lancieren sie diesen Samstag nicht nur das dortige Kultursommerprogramm, sondern auch die Tournee für ihr zweites Album: «Grüessech, Grüessech».

Ode an das Cello

Und der Goldene Bogen geht an: Christophe Coin. Foto: PD

Weiter an den Brienzersee: Traditionell wird zum Auftakt der Musikfestwoche Meiringen der Goldene Bogen verliehen. Die Geigenbauschule Brienz würdigt damit herausragende Streicherinnen und Streicher. Dieses Jahr wird die Ehre dem französischen Cellisten und Dirigenten Christophe Coin zuteil. Er kriegt den Preis überreicht – und eröffnet dann gleich selbst das Klassikfestival (vom 2. bis 10. Juli) mit viel Cellomusik italienischer und deutscher Komponisten.

Ein Polizist erzählt von früher

Polizist und Autor: Marc Frick. Foto: PD

Der Kantonspolizist Marc Frick ist auch Autor. Nun stellt der Berner sein neues Buch vor. Es heisst «Geschichten aus dem Kofferraum» und dreht sich um die Frage: War früher alles besser? Natürlich gibt es keine abschliessende Antwort, Marc Frick schildert lediglich seine persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen. Sein letztes Buch «Tatort Bern» erschien 2018 und enthielt Geschichten aus dem Polizeialltag. Schon damals zeigte der Autor, dass er auch ernste Themen vielschichtig und mit Humor abhandeln kann.

Wölfli und andere Wölfe

Vor 100 Jahren machte Adolf Wölfli Kunst in der Psychiatrischen Klinik Waldau. Sein Werk fasziniert bis heute und ist gerade in einer Ausstellung im Zentrum Paul Klee zu sehen. Doch auch heute entsteht in der Waldau Kunst: 2003 wurde die hauseigene Kunstwerkstatt gegründet, seither wirken dort die Patientinnen und Patienten der Klinik. Die Werke der «Wölfe von Heute» sind nun im Kulturhof Schloss Köniz ausgestellt.

Konzert Theater Bern sagt Adieu

Der abtretende Schauspielchef und die Schauspielerinnen und Schauspieler verabschieden sich vom Publikum. Foto: Raphael Moser

Bei Konzert Theater Bern wechselt nicht nur der Name – ab dem Herbst heisst es «Bühnen Bern». Auch in allen Sparten ausser dem Tanz wird fast alles neu: Beim Berner Symphonieorchester folgt nach dem Rücktritt von Maestro Mario Venzago eine Zwischenphase ohne Chefdirigentin oder Chefdirigent. In der Oper verabschiedet sich Spartenchef Xavier Zuber – und im Schauspiel fängt unter Roger Vontobel mit fast komplett ausgetauschtem Ensemble bald eine neue Zeitrechnung an. Zum Schluss der guten alten Zeit sagt die abtretende Theatercrew mit einer Revue «Bye bye, Bern»: mit lieb gewonnenen Szenen aus den letzten vier Jahren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.