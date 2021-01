Leserreaktionen – Sind Bordelle systemrelevant um Entscheidungsträger bei Laune zu halten? Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den geöffneten Bordellen im Kanton Bern.

Zu «Reichen die Massnahmen gegen die neue Corona-Variante?»

Mit grosser Empathie und Interesse verfolge ich Anlässe in den verschiedensten Sportarten – zurzeit notgedrungen am TV. Offenbar kennen die Spieler die Regel «Abstand halten» nach einem erzielten Tor nicht. Natürlich begreife ich die Freude über eine gelungene Aktion. Vorbildlich sind diese Rudelbildungen aber nicht. Ich schlage vor, dass jeder teilnehmende Spieler im Fussball nach einer überschwänglichen Umarmung eine gelbe Karte erhält. Die Akteure sollten sich ihrer Funktion in der Öffentlichkeit bewusst werden. Hans Wüthrich, Sumiswald

Zu «Sextouristen kommen jetzt in den Kanton Bern»

Erotiksalons bleiben geöffnet während Restaurants und Fitnesscenter mit Schutzkonzepten sowie Eisbahnen geschlossen bleiben. Das ist wohl ein Witz! Da heissen wohl die Besucher der Erotiksalons alle Dagobert Duck oder ist der Bundesrat wirklich der Meinung, dass ein einziger Besucher seinen richtigen Namen nennt und bei einer Ansteckung einen Anruf zu Hause riskiert? Sex mit Maske findet eher im SM-Bereich statt. Sind Erotikbetriebe systemrelevant, damit Entscheidungsträger gute Laune behalten? Theres Schweizer, Kehrsatz