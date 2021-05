Leserreaktionen – «Sind Bauern dumm oder wir bequem?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, wie viel die Schweiz zur Verbesserung der Luft beitragen kann.

Zu «Was ‹Bio für alle› kosten könnte»

Sind die Bauern dumm oder wir bequem? Ich glaube eher Letzteres. Jeder Bauer handelt sicher bewusst und setzt Pestizide gezielt ein. Entlang der Strassen liegen Alubüchsen, Plastikflaschen, Zigarettenfilter, Masken und vieles mehr, das nicht ordnungsgemäss entsorgt wird. Was kostet uns diese Wegwerfgesellschaft? Hat man sich schon überlegt, wie oft die Kleider mit zu viel Waschpulver gewaschen und mit Weichmacher gespült werden? Wie viel kann die kleine Schweiz mit dem CO2-Gesetz zur besseren Luft beitragen? Mit E-Fahrzeugen und Zuschlägen auf Erdölprodukte ist es nicht getan. Wie steht es mit der Stromversorgung von E-Fahrzeugen? Wie werden die alten Batterien entsorgt? Warum nicht mal den ÖV benutzen, das Velo nehmen oder zu Fuss gehen? Mit mehr Rücksicht und weniger Bequemlichkeit können wir unseren Beitrag leisten.Theres Brun, Roggwil

Ist es extrem, sauberes Trinkwasser und gesunde Böden zu fordern? Zu viele Personen in der Schweiz trinken belastetes Wasser. Da der Inhalt von angenommenen Initiativen bei der Umsetzung sowieso immer stark abgeflacht wird, ist die Angstmacherei der Agrarlobby nur heraufbeschworen, um weiter im gewohnten Rahmen zu agieren. Die Umsetzungsfristen sind zudem so gesetzt, dass eine Anpassung an die neuen Umstände gut möglich ist, wenn dies gewollt wird. Erich Lang, Münchenbuchse

Zu «Landwirtschaft: Bundesrat setzt auf finanzielle Anreize»

Als Landwirt und Teilzeit-Informatiker weiss ich, dass die Trinkwasserinitiative vergleichbare Auswirkungen hätte, wie wenn Microsoft verboten würde. Vieles ginge auch ohne Microsoft, aber nur aufwendiger. Und dort wo auf Microsoft nicht verzichtet werden kann, würden bis 1/3 der Einnahmen wegfallen. Zudem dürfte Software nur noch mit betriebseigenen Arbeitskräften (betriebseigenes Futter) produziert werden. Bei einem Mangel, von nicht vorhandenem Know-how, darf dieses nicht in Form von externen Beratern hinzugekauft werden. Während sich Informatik-Mitarbeiter neues Wissen aneignen können, ist es hingegen schwierig, den vielen steilen Flächen die Produktion von Getreide beizubringen, das Schweinen und Hühnern als Futter dienen soll. Die Erosion lässt grüssen. Mit diesem Vergleich sind die Auswirkungen der Initiative hoffentlich auch Nicht-Landwirten klarer. Während niemand die Informatik auf diesem Weg regeln will, gibt es dauernd jemand, der glaubt, der Landwirtschaft mit solchen Initiativen «helfen» zu müssen. Fabian Röthlisberger, Lützelflüh

Zu «Der Kanton will Messdaten erst nach den Abstimmungen publizieren»

Das kantonale Amt für Landwirtschaft will die Ergebnisse einer Studie über Pestizidrückstände in zwei Berner Bächen unter Verschluss halten. Begründet wird dies damit, die bevorstehende Abstimmung nicht beeinflussen zu wollen. Haben wir Bürgerinnen und Bürger nicht jederzeit das Recht, Ergebnisse einer Studie, die auf Tatsachen beruht, zu erfahren, und dies auch vor einer bevorstehenden Abstimmung? Wenn niemand etwas zu verbergen hat, muss dies in einer Demokratie möglich sein. Mein Vertrauen in das Amt hat durch diesen Entscheid etwas gelitten. Es ist durchaus möglich, dass die zwei Initiativen dadurch noch etwas Aufwind bekommen. Die Landwirtschaft muss zugunsten des gesundheitlichen Schutzes von uns allen ökologischer und umweltbewusster werden – je früher, desto besser. Martin Liniger, Rizenbach

Zu «‹Gegen einen unfairen Lockdown ziehen wir eine Klage in Betracht›»

Obwohl in der Gastronomie Schutzkonzepte vorhanden sind und nun auch Selbsttests verfügbar sind, durften die Restaurants nur die Terrassen öffnen. Der Wettergott war nicht auf der Seite der Gastwirte. Ausser an ein paar Tagen diktierten Nässe und Kälte die schwierige Situation. Muss die Gastronomie der Prügelknabe der Corona-Krise sein? Weshalb werden dort keine Schnelltests eingesetzt? Mit Ausnahme von Schulen spricht niemand mehr über deren Anwendung. Die heilige Kuh heisst nur noch Impfen, aber bis alle Impfwilligen geimpft sind, existieren die meisten Restaurants nicht mehr. Denn nun kommt der Sommer, und wer keinen grossen Garten hat, gehört zu den Verlierern. Wollen wir wirklich eine ganze Branche opfern, die extrem viele Arbeitsplätze – auch im Niedriglohnbereich und für nicht nur top ausgebildete Menschen – bietet? Zehntausende werden so zuerst aufs RAV gehen müssen und dann Sozialhilfe beziehen. Theres Schweizer, Kehrsatz

Zu «Für welche Haushalte wird Wohnen teurer, wer profitiert?»

Der Klimawandel findet statt. Die Nullgradgrenze steigt Jahr für Jahr. Die Gletscher schmelzen. Wissenschaftler sagen, die Ursache sei der CO2-Ausstoss der Menschheit. Warum wird die Forschung so intensiv weitergeführt, wenn das so klar ist? Fehlen etwa noch Beweise? Folgende sind klar: Der Aaregletscher ist früher bis ins Mittelland vorgestossen. Er schmolz in den Tausenden von Jahren auf den heutigen Stand zurück – ohne den CO2-Ausstoss der Menschheit. Im Laufe der Jahre wurde es immer wärmer. In den letzten Jahren schmolzen die Gletscher also schneller. Die Felsflächen neben deren Rand strahlen im Sommer aber zusätzliche Wärme ab, somit wird die Schmelze beschleunigt. Ich glaube, dass nicht nur die Menschheit der Verursacher ist, sondern ein natürlicher Kreislauf stattfinden muss. Ich unterstütze Investitionen wie beispielsweise jene zur Entwicklung von sauberen Motoren und Heizsystemen. Die Schweiz ist in dieser Angelegenheit sehr gut unterwegs. Ein CO2-Gesetz ist aber nicht nötig. Christian Fuhrer, Rinderwald

