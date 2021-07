Seaside Festival in Spiez – Sina und Open Season ersetzen Stars der 80er-Jahre Kim Wilde und UB40 können wegen Corona-Beschränkungen nicht nach Spiez ans Seaside Festival reisen. Neu im Line-up sind stattdessen unter anderen Open Season, Sina und Dodo. PD

Tritt neu am Seaside Festival 2021 auf: Die Walliser Sängerin Sina. Foto: PD/Pat Wettstein

Wegen Corona-bedingter Reiseeinschränkungen können die Acts Sons of the East am Freitag, 3. September, sowie Kim Wilde und UB40 am Samstag, 4. September, nicht am Seaside Festival in Spiez teilnehmen. Dies haben die Festivalveranstalter am Montag mitgeteilt. «Anstelle der australischen Band Sons of the East werden die heimischen Open Season das Publikum mit einem Mix aus Ska, Rocksteady und Reggae unterhalten», schreibt das OK.

Die Sängerin Sina wiederum übernimmt den Slot von Kim Wilde. Ihr Auftritt in Spiez ist der einzige in diesem Jahr, bei dem die Künstlerin aus dem Wallis zusammen mit ihrer kompletten Band auf der Bühne stehen wird. Zudem wird statt UB40 das Berner Musikerkollektiv Take This zusammen mit den Gästen Marc Storace, Dodo, Rita Roof und Freda Goodlett am Samstag den Schlusspunkt auf der Hauptbühne setzen. «Weitere Änderungen bleiben aufgrund geltender Reisebedingungen vorbehalten», heisst es.

Sie werden das Publikum garantiert zum Tanzen bringen: Open Season. Foto: PD/Res Staudenmann

Mehrheit der Künstler dabei

Im Übrigen wird aber die Mehrheit der angekündigten Künstlerinnen und Künstler am Seaside Festival auftreten. Auf der Session-Bühne sind dies diesmal Sina Lark, Aaron, Auk Nova, Nadine Carina, Steven Andrews feat. Bearbeat, Julian Brown, May Sheila, Julia Heart, Anouk Noé und Dan Mudd feat. Bearbeat. Zu hören gibt es dabei Blues, Soul, Country, Folk und Pop.

Im Campfire stehen junge Musiktalente von La Gustav sowie Boris Pilleri’s Jammin’ auf dem Programm. Und «Pearls on Vinyl» heisst es jeweils zwischen den Hauptbühne-Konzerten und nachts von 0.30 bis 2 Uhr, wenn DJ Don Grande in die Dock Bar lädt.

Keine Masken, aber Zertifikat

Der Einlass zum Seaside Festival ist heuer – gemäss behördlichen Vorgaben – nur für Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich (geimpft, negativ getestet oder genesen). Das Zertifikat ist fürs Publikum über 16 Jahren notwendig, für Personen unter 16 Jahren aber nicht erforderlich. Auf dem Festivalgelände besteht aber weder Maskenpflicht noch Sitzplatzpflicht bei Konsumationen.

Seaside-Tickets sind lediglich noch für den Samstag erhältlich; der Freitag ist seit längerem ausverkauft. Bereits gekaufte Tickets für die verschobene Festival-Ausgabe 2020 behalten laut den Veranstaltern automatisch ihre Gültigkeit. Die Frist der Ticketrückerstattung ist jedoch vorbei.

Eine bunt zusammengewürfelte Band ist das Musikerkollektiv Take This, das zusammen mit den Gästen Marc Storace, Dodo, Rita Roof und Freda Goodlett spielen wird. Foto: PD

