Bern Burgdorf im Halbfinal – Simone Wyss darf weiterträumen Die Wizards Bern Burgdorf haben sich gegen Zug mit einem 7:5-Heimsieg in Spiel 4 sicherer als erwartet für die Playoff-Halbfinals qualifiziert. Ueli Moser

Simone Wyss (rechts) versucht Zugs Torhüterin Micheline Müller zu überwinden. Foto: Marcel Bieri

Eigentlich hatte Simone Wyss geplant, wie Matthias Hofbauer bei den Männern Ende letzte Saison zurückzutreten. Während aber Hofbauer daran trotz des Corona-bedingten Saisonabbruchs festhielt, kam Wyss auf ihren Entscheid zurück. Die Erklärung («im Gegensatz zu mir hatte er schon Titel gewonnen») der gebürtigen Zäziwilerin sagt auch viel über ihren noch längst nicht erlahmten Ehrgeiz aus.

«Ja, Schweizer Meisterin würde ich schon gerne noch werden», hält die Juniorenweltmeisterin von 2008 nach der geglückten Halbfinalqualifikation mit den Wizards Bern Burgdorf fest. «In den nächsten Wochen werde ich nichts unversucht lassen, diesen Traum endlich zu realisieren», sagt sie. Zudem will sie auch den Entscheid, ob sie allenfalls doch noch einmal weitermacht, nicht überstürzen. Sie gibt aber auch zu, dass «das Aufhören mit dem Titelgewinn wohl leichterfallen würde».

In der Viertelfinal-Serie gegen Zug gab es für die Wizards nur in Spiel 3 einen (knappen) Fehltritt. So fiel die Entscheidung erst im zweiten Heimspiel, auch wenn sich die Bernerinnen das Leben am Samstag selbst schwermachten und die wie immer ihre Ausländerinnen forcierenden Gäste trotz deutlichem Chancenplus nie klar zu distanzieren vermochten. Letztlich liessen sie sich aber nicht bremsen und schafften mit einem 7:5-Erfolg den Vorstoss in die Top 4 verdient.

Derby gegen die «Skorps»

Dort wartet nach dem überraschenden Out von Piranha Chur nun mit den Skorpions Emmental ein Kantonsrivale, gegen den man noch eine Rechnung offen hat. Vor zwei Jahren scheiterten die damals favorisierten Wizards nämlich im Viertelfinal gegen das Team aus Zollbrück in Spiel 5 in der Verlängerung mit 2:3. «Logisch, dass dafür nun Revanche angesagt ist», gibt sich Wyss kämpferisch.

Die «Skorps» haben allerdings zwei der drei Direktbegegnungen dieser Saison zu ihren Gunsten entschieden und waren in der Regular Season als Zweite deutlich vor den nur fünftplatzierten Wizards klassiert. Aber wie auch immer diese Halbfinal-Serie ausgehen wird: So oder so wird erstmals ein Berner Frauenteam den Superfinal erreichen, der am 10. April ausgetragen wird.

Simone Wyss ist auch ein Beispiel für Clubtreue, spielte sie doch in der NLA nur für die Bern Capitals sowie für deren Nachfolgeverein Wizards und realisierte in der höchsten Schweizer Spielklasse bereits gegen 250 Treffer und fast 400 Skorerpunkte. Daneben engagiert sie sich aber bereits seit längerem auch im Vereinsvorstand und sammelt einmal pro Woche bei der U-21 erste Erfahrungen als Trainerin. Dass sie dem Unihockey auch nach ihrem Rücktritt treu bleiben wird, ist für sie keine Frage. Sie sieht ihre Rolle langfristig aber doch eher im sportlichen als im administrativen Bereich.

Viele Junge

Übrigens: Sollte Simone Wyss zurücktreten, steht bereits eine mit ihr nicht verwandte Namensvetterin zur Stelle. Anja Wyss debütierte Anfang Jahr wie «Simä» als erst 16-Jährige in der höchsten Spielklasse und steht nach bislang 11 NLA-Spielen bereits mit 13 Toren, davon 3 in ihrem ersten Playoff-Spiel, sowie 5 Assists zu Buche. Aber auch sonst sehen die Perspektiven der Wizards gut aus, standen doch am Samstag gegen Zug gleich fünf Akteurinnen mit Jahrgang 2001 und jünger sowie vier 1999 Geborene im Einsatz.