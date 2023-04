Verlosung – Simone Veil – Ein Leben für Europa Gewinnen Sie zum Filmstart der biografische Verfilmung eine Reise nach Strassburg oder Kinotickets.

«Simone Veil – Ein Leben für Europa» ist eine berührende biografische Verfilmung ZVG

Simone Veil hat mit ihrer humanistischen Botschaft und ihrem innovativen Denken die Geschichte nachhaltig geprägt. Während des zweiten Weltkrieges wurde die Französin mit jüdischen Wurzeln nach Ausschwitz Birkenau deportiert. Sie überlebte das Konzentrationslager. Ihr Leben widmete sie fortan dem Kampf für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Sie setzte sich für bessere Bedingungen für die Gefangenen im französischen Justizvollzug ein. In den 70er Jahren war sie Gesundheitsministerin und damit erst die zweite Frau in Frankreich, die ein Ministeramt besetzte. Sie kämpfte für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und den erleichterten Zugang zu Verhütungsmitteln. 1979 wurde sie als erste Frau zur Präsidentin des Europaparlaments gewählt. Ein Jahr nach ihrem Tod 2017 wurde sie in das Panthéon, die französische Ruhmeshalle, aufgenommen.

«Simone Veil – Ein Leben für Europa» ist eine berührende biografische Verfilmung und besticht nicht nur als Zeitdokument, sondern verschafft auch Veils leidenschaftlichen politischen Reden erneut Gehör.

Die SonntagsZeitung verlost zum Kinostart von «Simone Veil – Ein Leben für Europa» 2x2 Reisen nach Strassburg, wo der Sitz des Europäischen Parlaments ist, sowie 15x2 Tickets für den Film.

Der Reisegutschein für zwei Personen im Wert von CHF 2200.– beinhaltet:

Bahnreise in der 1. Klasse nach Strassburg ab/bis Wohnort inkl. Sitzplatzreservationen

4 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück in einem Mittelklasse-Hotel

Der Besuch des Europäischen Parlaments ist kostenlos und empfehlenswert.

Die Reise wird ermöglicht durch Frantour.

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse:

Reise: Tel. 0901 500 071 / SMS-Code: SZ1

Kinotickets: Tel. 0901 500 072 / SMS-Code: SZ2

Per Internet

Füllen Sie das Formular unter folgendem Link aus: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code aus.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 19. April 2023

Teilnahmebedingungen

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden. Der Reisegutschein ist 3 Jahre gültig. Die Reise kann nach Verfügbarkeit angetreten werden. Buchung mindestens 6 Wochen im Voraus. Die Reise kann nicht in bar ausbezahlt werden