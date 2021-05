OL-Läuferin mit drei EM-Medaillen – Simona Aebersold tritt in die Fussstapfen von Niggli-Luder Die Bielerin Simona Aebersold hat an der OL-Europameisterschaft drei Medaillen gewonnen. Sie ist die Nachfolgerin von Simone Niggli-Luder. Stefan Schnyder

Simona Aebersold am Sonntag in Neuenburg unterwegs zu ihrer dritten Medaille in vier Tagen. Am Ende reichte es für Bronze. Foto: Remy Steinegger

Auf Simone folgt Simona. Die Seeländerin Simona Aebersold hat an der OL-Europameisterschaft in Neuenburg gezeigt, dass ihr nicht mehr viel fehlt, um die Nummer 1 im weltweiten OL-Sport zu werden. So wie es mit Simone Niggli-Luder eine gute Sportlerinnen-Generation vorher bereits eine Bernerin geschafft hat. Derzeit steht ihr nur noch Nigglis Nachfolgerin Tove Alexandersson vor der Sonne. Die 28-jährige Schwedin ist seit ein paar Jahren die Dominatorin im Damenfeld.

Die 23-jährige Aebersold gewinnt am Sonntagnachmittag in der Innenstadt von Neuenburg ihre dritte Medaille bei ihrem dritten Einsatz an dieser EM. Das Mitglied der OLG Biel-Seeland sprintet im Dauerregen am drittschnellsten durch die Strassen, Gassen und Parks von Neuenburg. Sie muss sich von Tove Alexandersson und der Tessinerin Elena Roos nur um sechs beziehungsweise eine Sekunde geschlagen geben. Zum sechsten Posten wählt sie eine Route, die viel Steigung und Passagen mit Treppen enthält. Etwa 12 Sekunden verliert sie auf diesem Abschnitt auf die anderen Medaillengewinnerinnen. «Ich habe bei der entscheidenden langen Routenwahl wohl die falsche Wahl getroffen. Ansonsten hatte ich einen guten Lauf, und auch physisch fühlte ich mich heute wieder sehr gut», sagt sie im Ziel.