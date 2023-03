Wahlsonntag in Rüeggisberg – Simon Nussbaum sitzt neu im Gemeinderat Aus rund 1400 Stimmberechtigten wählte Rüeggisberg am Sonntag ein neues Gemeinderatsmitglied. Über mehrere Monate war dieser Sitz vakant geblieben. Jana Kehl

Bald wird Simon Nussbaum im Gemeindehaus regelmässig ein und aus gehen. Foto: Susanne Keller

«Ich würde mich freuen, wenn ich die Chance bekomme, aktiv mitzuhelfen, um optimale Lösungen für unsere Gemeinde zu realisieren»: So machte Simon Nussbaum (parteilos) in seinem Whatsapp-Status auf sein Interesse an einem Gemeinderatssitz in Rüeggisberg aufmerksam. Er scheint eine gute Reichweite zu haben: Mit 187 Stimmen wurde der Automobildiagnostiker am Sonntag in den Gemeinderat gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug gut 29 Prozent.