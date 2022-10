Overtime-Sieg in Freiburg – Simon Moser schiesst den SCB ins späte Glück Berns Negativserie gegen Fribourg-Gottéron findet nach acht Niederlagen ein Ende: 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung. Kristian Kapp

Grosser Jubel nach dem Overtime-Sieg: Die Spieler des SC Bern feiern den entscheidenden Treffer. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Erst die Overtime brachte die Entscheidung in einem grösstenteil von Taktik geprägten Spiel. Simon Moser traf in der wilden und chancenreichen Verlängerung mit 3-gegen-3-Hockey, die so gar nichts zu tun hatte mit dem restlichen Spiel.

Es brauchte zuvor besondere Umstände, damit Tore fielen. Gottéron erzwang den Ausgleich nach 46 Minuten, als Janne Kuokkanen im Slot sich von Teamkollege David Desharnais anschiessen liess und so zum 1:1 traf. Es war in einem an guten Torchancen armen Spiel die Belohnung für das Heimteam für stete Bemühungen gegen gut verteidigende Berner. Der SCB seinerseits profitierte beim Führungstor von einem schlechten fliegenden Wechsel des Gegners. Ramon Untersanders Auge für die Situation und sein Pass auf Torschütze Colotn Sceviour waren indes bemerkenswert

Die 3 Infos einblenden Colton Sceviour

Seit Dominik Kahuns Rückkehr nach langer Verletzungspause muss Center Sceviour auf den Flügel weichen. Mit guten Folgen: Der Kanadier traf bereits am Freitag gegen Lugano und nun auch gegen Fribourg. Reto Berra

Der Nummer-1-Goalie Gottérons kann nicht zum Duell mit dem SCB antreten. Gemäss dem TV-Sender «MySports» spielte Berra bereits die letzte Partie in Davos leicht angeschlagen. Mika Henauer

Der Verteidiger ist derzeit der einzige Verletzte im Stammkader. Mit einer baldigen Rückkehr ist nicht zu rechnen. Realistisch ist ein Comeback nach der Nationalmannschaftspause, alle vorher wäre gemäss SCB-Sportchef Andrew Ebbett ein «Bonus».

Dass die fürs Zähringer Derby oft so typische gehässige Stimmung oder zumindest grosse Emotionen kaum aufkamen, war ein Verdienst des SCB. Dieser zeigte auch in der Defensive ein anderes Gesicht als noch am Freitag gegen Lugano. Dort hatte das Team die Tessiner zwar mit 7:3 bezwungen und damit indirekt auch Chris McSorleys Entlassung am Samstag bewirkt. Doch Berns offensives Spass-Hockey, das das Publikum an jenem Abend in Bern begeisterte, beinhaltete auch Unzulänglichkeiten vor dem eigenen Tor.

Ein Spiel der Defensiv-Spezialisten

Das Spiel in Freiburg entwickelte sich ganz anders. Es war in vielen Phasen auch eine Partie, in denen Defensivspezialisten glänzten. Gottérons finnischer Verteidiger Juuso Vainio ist ein typisches Beispiel eines Spielers, der dank der Erhöhung der Anzahl Importspieler von vier auf sechs den Weg in die National League finden konnte. Der Defensiv-Verteidiger mag auch nach neun Spielen noch keinen Skorerpunkt erzielt haben – Berns Stürmer dürften Vainio aber als mühsamen Gegenspieler in Erinnerung behalten haben, der immer wieder im Weg stand und Angriffe unterband.

Dass Connor Hughes (trotz unglücklicher Rolle beim Gamewinner) und Philip Wüthrich, den beiden Goalies, ein guter Abend gelang, war auch ein Grund für die Torarmut. Doch so viele gute Chancen erspielten sich beide Teams nicht, die vielen Torschüsse (38:30 zugunsten Berns) täuschten ein wenig: Gerade Wüthrich hatte häufig freie Sicht auf die Schüsse aus der Distanz, seine Abpraller waren praktisch immer Beute seiner Verteidiger.

Die Entscheidung: Torschütze Simon Moser und Passgeber Oscar Lindberg (hinten) feiern den Treffer in der Verlängerung. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Der SCB gefiel bereits in der Offensivzone mit guter Störarbeit. Falls Gottéron sich dem Berner Forechecking entziehen konnte, traf das Heimteam häufig Berns zweite Welle an der blauen Linie. Ein guter Freiburger Spielaufbau wurde so regelmässig verhindert.

All das waren natürlich keine Zutaten für ein Spektakel, sondern für ein Geduldspiel. Die Ausnahme, und das wird langsam zum Berner Sorgenkind, war 4-gegen-4-Hockey. Wenn je ein Spieler auf der Strafbank sitzt, und das kam am Sonntag fast vier Minuten lang vor, öffnet sich das Berner Spiel, werden gute Konterchancen zugelassen. Es blieb diesmal eine Randnotiz, ansonsten gelang dem SCB ein solides Spiel – und natürlich ein Sieg im prestigeträchtigen Derby.

Telegramm: Infos einblenden Fribourg-Gottéron – Bern 1:2 n.V. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) 9009 Zuschauer. Tore: 12. Sceviour (Untersander, Bärtschi) 0:1. 46. Kuokkanen (Desharnais, Gunderson) 1:1. 63. (62:52) Moser (Lindberg, Loeffel) 1:2. Strafen: 4mal 2 Minuten Fribourg. 3mal 2 Minuten Bern. Bern: Wüthrich; Untersander, Gélinas; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Beat Gerber; DiDomenico, Kahun, Scherwey; Vermin, Lindberg, Moser; Sceviour, Fahrni, Bärtschi; Bader, Baumgartner, Lehmann; Ritzmann. Bemerkungen: Fribourg ohne Berra, Sörensen, Jobin. Bern ohne Henauer (verletzt). – 6. Tor von De la Rose (Fribourg) annulliert (Goalie-Behinderung).

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

