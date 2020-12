Anerkennung für den Stadtchronisten – Simon Kuert soll Ehrenbürger werden Seit 22 Jahren verwaltet er das historische Erbe der Stadt und hat zu deren Geschichte unzählige Aufsätze und Bücher verfasst. Nun soll Simon Kuert geehrt werden. Kathrin Holzer

Simon Kuert in seinem Element: Im Stadtarchiv 2019. Foto: Christian Pfander

Was war einst wo in Langenthal? Wie ist die Gemeinde überhaupt entstanden? Welches waren ihre prägenden Figuren? Und wohin hat die Entwicklung in jüngerer Zeit geführt? Wer sich mit Geschichte und Gegenwart der Stadt Langenthal auseinandersetzt, den führt in der Regel kein Weg an Simon Kuert vorbei. Seit 22 Jahren ist der bald 72-Jährige im Auftrag der Forschungsstiftung als Stadtchronist tätig. Er verwaltet das nach wie vor in verschiedenen Archiven untergebrachte historische Gedächtnis der Stadt. Und macht dieses laufend um neue Publikationen zur Geschichte der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner reicher.