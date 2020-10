Gurtenfestival – Simon Haldemann verlässt Team Die Gründe für seinen Entscheid sind persönlich. Martin Burkhalter

2019 fand das erste und einzige Gurtenfestival unter der Leitung Bobby Baehler (links) und Simon Haldemann statt. Christian Pfander

Im Amtsblatt war es zu lesen: Simon Haldemann scheidet als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung aus der Gurtenfestival AG aus. Details zu den Gründen sind nicht zu erfahren. Persönlich will er nicht Auskunft geben.

Haldemann ist es nicht anders ergangen, wie vielen anderen auch: er hat die Zeit des Corona-bedingten Stillstands genutzt, um über gewisse Dinge nachzudenken und sich neu auszurichten. Das sagt Mediensprecherin Lena Fischer auf Anfrage. «Es war ein persönlicher Entscheid, den er in den letzten Monaten, in denen so viel so anders war als sonst, getroffen hat. Er möchte sich als Unternehmer neu ausrichten.»

Es wird keinen Ersatz geben. Die Festivalleitung und die Zuständigkeiten werden laut Fischer neu auf die bestehenden Mitarbeitenden verteilt. Erste Neuigkeiten betreffend dem Gurtenfestival 2021 sind wie gewohnt im Dezember und Januar vorgesehen. Noch sei nichts spruchreif.

Simon Haldemann hatte 25 Jahre lang in irgendeiner Form beim Gurtenfestival mitgearbeitet. Jahrelang war er Mediensprecher und Auskunftsperson für das Festival. 2018 wurde bekannt, dass er und Rolf Bähler das Festival von Appalooza-Chef Carlo Bommes übernehmen würden. Damals schied auch der langjährige Progammverantwortliche Philippe Cornu überraschend aus. 2019 fand das erste Gurtenfestival unter der Leitung von Simon Haldemann und Rolf Bähler statt. Die 38. Ausgabe 2020 wurde bekanntlich abgesagt.