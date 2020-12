Ewige Sportmomente – Nagano 1998 – Simmen springt zu Gold, ohne das Kleingedruckte zu lesen Gian Simmen wird erster Halfpipe-Olympiasieger und in der Schweiz zur Berühmtheit. Gut 22 Jahre später blickt er auf die spezielle Zeit in Nagano zurück. Adrian Ruch

Strahlendes Lachen: Gian Simmen, damals knapp 21-jährig, freut sich über den ersten Sieg auf internationaler Ebene. Foto: Tom Kawara

Es regnete in Strömen an diesem 12. Februar 1998 im Kanbayashi Snowboard Park unweit von Nagano. Doch Gian Simmen, der «für mein Leben gern snowboardet», liess sich nicht stören. Auch nicht davon, dass er unterwegs bei einer rückwärts angefahrenen Doppelschraube Mütze und Skibrille verlor. Er sprang in der Halfpipe höher als alle anderen und damit direkt ins Bewusstsein der Schweizer Bevölkerung.

Unsere Serie Infos einblenden Sie haben uns berührt, mitgerissen, erschüttert. In einer losen Serie blicken wir zurück auf unvergessene Sportereignisse.

Der 20-jährige Aroser wurde Halfpipe-Olympiasieger und wurde im wahrsten Sinne des Worts über Nacht berühmt. Dabei hatte er «nur nicht Letzter» werden wollen, wie er nach seinem Überraschungscoup in jedem Interview sagte. Das sei kein Gerede gewesen, hält er auch jetzt noch fest, «schliesslich hatte ich vorher ausser einen Schweizer-Meister-Titel nichts vorzuweisen». Simmen sitzt im Haus in Krattigen, das er mit seiner Frau und seinen vier Söhnen bewohnt, und gibt zahlreiche Episoden aus Japan zum Besten.