Wechsel in Interlaken – Silvia Zimmermann wird neue Gemeindeschreiberin Silvia Zimmermann (43) aus Bern wird ab Dezember neue Gemeindeschreiberin von Interlaken. Sie löst Philipp Goetschi ab.

Silvia Zimmermann aus Bern löst Philipp Goetschi ab und wird ab Dezember neue Gemeindeschreiberin von Interlaken. Foto: PD

Gemeindeschreiber Philipp Goetschi gibt nach über 33 Dienstjahren das Amt als Gemeindeschreiber auf Ende 2020 ab. Der Gemeinderat hat die Nachfolge mit der Anstellung von Silvia Zimmermann geregelt. Die 43-Jährige wohnt in Bern, ist diplomierte Gemeindeschreiberin und verfügt auch über den Titel Executive Master of Business Administration BFH in Leadership und Management.