Abgang im Sommer – Silvan Rudolf mit Köniz schon bald auf Abschiedstournee Erstligist Köniz muss auf Trainersuche gehen, der SC Langenthal gewinnt wieder, und Huttwil gibt eine Führung aus der Hand. News aus der Region. Simon Scheidegger

Silvan Rudolf steht seit 2019 an der Seitenlinie der ersten Mannschaft des FC Köniz. Marcel Bieri

Rudolf verlässt Köniz Ende Saison

Der FC Köniz muss für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Silvan Rudolf, der den FCK 2019 in der Promotion League übernommen hatte, informierte die Verantwortlichen bereits im letzten Sommer darüber, den Verein zum Ende der laufenden Saison nach insgesamt sieben Jahren in diversen Funktionen verlassen zu wollen. Zur Winterpause liegen die Könizer in der Gruppe 2 der 1. Liga auf Rang 4. Wer Nachfolger des 33-Jährigen wird, ist offen.

Huttwil büsst Boden auf Basel ein

Huttwil hat in der MySports League an der Tabellenspitze zwei Punkte auf Basel eingebüsst. Die Oberaargauer verloren gegen den Zweitletzten Bülach trotz 5:3-Führung noch 5:6 nach Penaltyschiessen, währenddem die Basler in Lyss 4:1 siegten. Ebenfalls eine Niederlage setzte es für Thun gegen Seewen ab (3:5). Den einzigen Berner Sieg des Wochenendes fuhr Schlusslicht Wiki-Münsingen ein, das sich gegen Dübendorf dank zwei Toren in der Schlussminute 4:3 durchsetzte.

BSV verliert, Wacker weiter im Hoch

Der BSV Bern verlor am Sonntagabend gegen St. Otmar St. Gallen 38:33 und verpasste es damit, im Direktduell etwas Abstand zwischen sich und den Tabellennachbarn zu legen. Zur Pause hatte sich die Mannschaft Martin Rubins einen Fünftore-Rückstand eingehandelt, näher als bis auf vier Treffer sollten die Berner bei ihrer zweiten Niederlage de suite nie mehr kommen. Wacker Thun bleibt derweil im Hoch. Gegen das noch sieglose Schlusslicht Chênois feierten die zweitplatzierten Berner Oberländer beim 26:22 den vierten Sieg in Folge.

SCL gegen Ticino Rockets ohne Mühe

Der SC Langenthal ist nach der Niederlage gegen Olten wieder zum Siegen zurückgekehrt. Die drittplatzierten Oberaargauer gewannen in der Swiss League nach Rückstand 4:1 gegen die Ticino Rockets. Luca Christen traf doppelt.

