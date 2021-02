Vorfall in Oberried – Siloballen touchierte Zug – niemand kam zu Schaden Glück im Unglück: Ein aufs Trassee heruntergerollter Siloballen touchierte in Oberried den vorbeifahrenden Zug der Zentralbahn nur leicht. Personen kamen keine zu Schaden. Svend Peternell

Dieser Siloballen hat den Zug der Zentralbahn ausgangs des Bahnhofs Oberried touchiert. Foto: PD

Vorneweg die gute Nachricht: Beim Vorfall am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Oberried verlief alles glimpflich. Personen wurden keine verletzt. Und der Schaden am Zug ist gering.

Was war genau passiert? Im Lawinenkegel neben dem Wasserreservoir hatte sich wegen der Schneeschmelze eine der zahlreichen Siloballen gelöst und rollte den Hang hinunter. Dabei touchierte die Heuladung zuerst ein parkiertes Auto und geriet weiter unten aufs Bahntrassee.

Lokführer konnte abbremsen

Dort touchierte der Siloballen einen vorbeifahrenden Zug Richtung Interlaken, der kurz zuvor den Bahnhof Oberried verlassen hatte. Und zwar im vorderen Teil, wie Ramon Gassmann, Mediensprecher der Zentralbahn, präzisiert. Der Lokführer konnte abbremsen und kurz danach weiterfahren. Es kam nur zu geringfügigen Verspätungen. Und: «Der Bahnbetrieb war zu keiner Zeit beeinträchtigt», sagt Gassmann.