Pro Sport Sigriswil – Sigriswiler Award 2021 ist abgesagt Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation hat sich das OK der Sigriswiler Awards dazu entschieden, den Anlass auch in 2021 nicht durchzuführen.

Ariane Lüthi wird seit 2020 von Pro Sport Sigriswil unterstützt. Foto: PD

Das OK der Sigriswiler Awards habe sich auch deshalb dazu entschieden, den Anlass auch in 2021 nicht durchzuführen, weil gerade in den Bereichen Sport und Kultur im Jahr 2020 die Durchführung vieler Anlässe nicht möglich war und sich die Athleten und Kulturschaffenden entsprechend weniger hätten profilieren können.

Trotz der schwierigen Situation hätten die Pro-Sport-Athleten auch in 2020 einige Erfolge feiern können. Hervorzuheben sei die WM-Medaille der seit 2020 neu von Pro Sport unterstützten Ariane Lüthi im MTB-Marathon. Bei den Nachwuchsathleten sei die Silbermedaille von Leonie Saurer an der Steeple Schweizer Meisterschaft der Aktiven zu erwähnen.