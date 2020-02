Serie «Bärewirts Töchterli» – Signau steht vor einem unruhigen Sommer Hans Flückiger musste die Bewohner des Dorfzentrums darauf vorbereiten, dass sie im kommenden Sommer nicht jederzeit fernsehen und bei offenem Fenster reden dürfen. Das Freilichttheater erfordert viel Rücksichtnahme. Susanne Graf

Hans Flückiger schreibt Gesuche, erstellt Konzepte und braucht Bewilligungen, damit «Bärewirts Töchterli» mitten im Dorf Signau stattfinden kann. Foto: Raphael Moser

Er ist ja nun gewiss kein Neuling in Sachen Freilichttheater. Hans Flückiger hat schon mehrmals als Produktionsleiter fungiert, wenn in den vergangenen Jahren auf dem Hämeli ob Signau ein grosses Gotthelf-Theater aufgeführt wurde. Er weiss, was es heisst, Spielplatz, Regie, Bühnenbild, Darsteller, Gastronomie, Verkehrsdienst usw. zu organisieren. Aber jetzt steht er vor einem Projekt, von dem selbst er mit seiner Erfahrung zugeben muss, dass er den Aufwand «ein bisschen unterschätzt» habe. Die Theatergruppe Signau will, unterstützt vom Verein Freilichttheater Signau, «Bärewirts Töchterli» aufführen. Und zwar wie vor 30 Jahren vor der Kulisse jenes Gasthofs, der dem Stück seinen Namen gab: vor dem Bären, mitten im Dorf.