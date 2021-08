Herzlich Willkommen zum Auswärtsspiel des FC Basel

Man muss ein paar Seiten zurückblättern, bis man eine Saison mit derart vielen Basler Siegen in Serie findet. 2003/04 gewann der FC Basel die ersten 15 Spiel in Folge – in allen Wettbewerben zusammen. Die aktuelle Mannschaft steht bei neun Siegen in Serie. Und wenn alles nach Papierform läuft, dann steht heute Erfolg Nummer 10 auf der Menükarte. Denn Lausanne hat in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt in der Meisterschaft.