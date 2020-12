Wohnen und Arbeiten in Thun – Siegerprojekt für Comadur-Areal ist bestimmt Die Umnutzung des früheren Comadur-Areals schreitet voran. Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs ist bestimmt. Bis Ende Januar erfolgt nun die öffentliche Planauflage. PD/gbs

So wie auf dieser Visualisierung soll sich der Bereich an der Bernstrasse mit dem ehemaligen Comadur-Areal künftig präsentieren. Foto: PD

Die Schreibe ist von «zwei Meilensteinen», die in der Entwicklung des ehemaligen Comadur-Areals erreicht worden seien, hält die Stadt Thun in ihrer Medienmitteilung vom Donnerstag fest. 2017 war es, als der Uhrenzulieferer Comadur von der Bernstrasse an die C.-F.-L.-Lohnerstrasse zog. In der Folge kaufte die Pensionskasse des Schweizerischen Anwaltsverbands (PKSAV) die Liegenschaften.

Ziel war es seither, «ein Areal mit urbanem Charakter zu schaffen, das durch die bauliche Verdichtung zur Siedlungsentwicklung nach innen beiträgt und Wohnraum sowie Gewerbeflächen vereint», schreibt die Stadt. Hierfür bedarf es einer Zonenplanänderung. Im Frühling 2019 konnte sich die Thuner Bevölkerung im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung äussern und befürwortete das Vorhaben. Insgesamt gingen damals sieben Eingaben bei der Stadt ein. Angepasst wurde danach etwa die geplante Anzahl Parkplätze pro Wohnung.

Wettbewerb durchgeführt

Auch der Kanton Bern nahm die Zonenplanänderung ZPP Bernstrasse 11 in der Vorprüfung positiv auf. Offene Fragen konnten bereinigt werden. Als Nächstes folgt daher nun ab dem 11. Dezember bis zum 22. Januar die öffentliche Planauflage.

Angesichts der mehrheitlich positiven Mitwirkung und des Vorprüfungsberichts führte die PKSAV gemeinsam mit der Stadt einen Projektwettbewerb durch. «Die Fachjury bestimmte das überzeugende Projekt ‹Capybara› der Architekturbüros Schwabe Suter Architekten und Studio Vulkan Landschaftsarchitektur zum Sieger», steht in der Mitteilung. Das Projekt werde die künftige Bebauung definieren.

Visualisierung des Siegerprojekts «Capybara» für die Umnutzung des ehemaligen Comadur-Areals: Blick in den Innenhof. Foto: PD

Was das Projekt vorsieht

«Capybara» gehe sorgfältig mit der erhaltenswerten Uhrenfabrik um und ermögliche eine «lebendige und urbane Überbauung mit guter Einbettung in das umliegende Quartier». Drei Neubauten und das ehemalige Fabrikgebäude sollen ein «dichtes und vielseitiges Angebot an Wohn- und Arbeitsraum» schaffen. Vorgesehen sind rund 60 Wohnungen. In der Mitte der Gebäude prägt ein öffentlicher grüner Innenhof das Areal, der von drei Seiten zugänglich ist.

Im Fabrikgebäude ist – ähnlich wie heute in der Zwischennutzung – eine gewerbliche Nutzung mit Ateliers und Büros geplant. Der Seitenflügel am Schweizerweg soll zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden. Im Südwesten ist ein Gebäude mit grosszügigen Gärten, das «Gartenhaus», vorgesehen. Das «Stadthaus» im Südosten weist als einziges sechs Vollgeschosse auf und soll nebst urbanen Wohnungen Gewerbeflächen bieten. In den Erdgeschossen sind unter anderem Nutzungen geplant, die dem ganzen Quartier dienen sollen.

2022 soll es losgehen

«Nach der öffentlichen Planauflage befindet der Stadtrat voraussichtlich im erstem Halbjahr 2021 über die Zonenplanänderung», schreibt die Stadt. Der Beschluss unterstehe dem fakultativen Referendum. Danach gehen die Unterlagen zur Genehmigung zum Kanton. Parallel dazu wird das konkrete Bauprojekt ausgearbeitet. «Läuft alles wie vorgesehen, ist die Planung im Winter 2021 rechtskräftig. Anschliessend erfolgt das Baubewilligungsverfahren», schreibt die Stadt abschliessend. Die Realisierung soll ab dem Jahr 2022 erfolgen.