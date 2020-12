Sieger der Herzen Der kleine Honda e ist ganz bestimmt nicht das beste Elektroauto auf dem Markt. Aber keines macht im Alltag so viel Spass wie der 3,92 Meter lange Stadtflitzer – mein persönliches «Auto des Jahres». Dieter Liechti

Weniger ist mehr: Der 3,9 Meter kurze Honda e garantiert Fahrspass pur, ohne mit immensen Daten zu protzen. Honda

Der Polestar 2, der elektrische Erstling der Volvo-Tochter Polestar, hat die Jury-Wahl der «Schweizer Illustrierten» zum «Schweizer Auto des Jahres» gewonnen. Zu Recht. Der dynamische Newcomer, von dem in diesen Tagen die ersten Exemplare an Schweizer Kunden ausgeliefert worden sind, rollt mit Allradantrieb und zwei Elektromotoren mit zusammen 408 PS (300 kW) an den Start, verfügt über ein sachlich-modern gestaltetes, aber hochwertiges Interieur und volle Vernetzung dank Google-Einbindung. In nur 4,2 Sekunden spurtet der Polestar 2 auf Tempo 100, und dank einem Batteriepaket mit 78 Kilowattstunden Kapazität schafft er – zumindest auf dem Papier – bis zu 470 Kilometer Reichweite mit einer Ladung. Im Alltag sind es derzeit im Jahrestest allerdings nur um die 300 Kilometer, und die Google-Einbindung macht iPhone-User selten glücklich.