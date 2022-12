Thuner SP-Gemeinderat tritt ab – Siegenthaler und der gesunde pessimistische Blick auf die Welt Nach 16 Jahren verabschiedet sich Peter Siegenthaler aus dem Thuner Gemeinderat. Er blickt zurück und voraus – mit ein wenig Zorn und viel Vorfreude auf das Nichtstun. Michael Gurtner

Peter Siegenthaler im Thunerhof, wo er sein Gemeinderatsbüro hatte. Ende Jahr räumt er dieses.

Foto: Patric Spahni

Mit einem Nonstop-Lächeln im Gesicht durchs Leben gehen? Nein, das ist nicht Peter Siegenthalers Ding. Einst regte er sich öffentlich über den «Daueroptimisten» Adolf Ogi auf – was ja schon fast einem Sakrileg gleichkommt. In einem Interview mit dieser Zeitung brach er am Ende seiner ersten Legislatur als Thuner Gemeinderat eine Lanze für einen «gesunden Pessimismus». Und heute? «Tue ich das immer noch», kommt die Antwort sofort.