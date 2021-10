Thuns Vizestadtpräsident – Siegenthaler lässt sich operieren Der Thuner Vizestadtpräsident Peter Siegenthaler kann sein Amt vier bis fünf Wochen nicht ausüben. Dies infolge einer geplanten Operation. pd

Thuns Vizestadtpräsident Peter Siegenthaler wird nach einer geplanten Operation vier bis fünf Wochen rekonvaleszent sein. Foto: Patric Spahni

«Vizestadtpräsident Peter Siegenthaler muss sich am 18. Oktober einem geplanten operativen Eingriff unterziehen», teilt die Stadt Thun am Dienstagvormittag mit. Die Rekonvaleszenz werde rund vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen.

In dieser Zeit werde Peter Siegenthaler durch Gemeinderat Roman Gimmel vertreten, hält die Stadt abschliessend fest.

