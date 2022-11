Lindner an World Skills – Siegenthaler greift nach der Berufskrone Wie bereitet man sich auf eine Berufsweltmeisterschaft vor? Ein Besuch bei Burkhalter Elektro in Linden. Marc Imboden

Patrik Siegenthaler (links) und sein Chef Stefan Burkhalter vor dem Elektroinstallationsgeschäft in Linden. Foto: Marc Imboden

Stefan Burkhalter steht in diesen Tagen unter Strom. «Unser Elektorinstallationsgeschäft ist klein, da gibt es immer viel zu tun», sagt er in seinem Büro, das offenbar auch als Lager für Material dient. «Wir machen eigentlich alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit Strom steht, auch Fotovoltaik und E-Mobilität», beschreibt er das Tätigkeitsfeld des Betriebs, der vor 50 Jahren von seinem Vater gegründet worden war. Die einzige Ausnahme: «Im Bereich Informatik, etwa bei Telefonanlagen, arbeiten wir mit einem Partnerunternehmen zusammen.»