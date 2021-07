«Apropos» – der tägliche Podcast – Siege, Tränen und Corona: Zwei turbulente Jahre mit Belinda Bencic Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hat an den Olympischen Spielen in Tokio gute Chancen auf eine Medaille. Der Weg dahin war alles andere als einfach. Mirja Gabathuler , Fabian Sangines als Gast

In ihrem Alltag spiele der Gedanke an die Olympischen Spiele noch keine grosse Rolle, sagte Belinda Bencic 2019. Damals jettet sie von Turnier zu Turnier, steht auf der Weltrangliste als beste Schweizerin auf Platz 8, kämpft aber auch immer wieder mit Verletzungen. Zwei Jahre später steht sie am Flughafen Zürich – und überschlägt aufgeregt, ob sie nichts vergessen hat. Das Ticket nach Tokio ist eingepackt. «Das Ziel ist schon eine Medaille.»

Bencic spielt Tennis, seit sie zweieinhalb Jahre alt ist. Gefördert wurde ihre Karriere im Spitzensport vor allem von ihrem Vater, der auch ihr Trainer ist. In Tokio wird er ebenso zu ihrem Team gehören wie ihr Freund und Fitnesscoach Martin Hromkovic.

Während zwei Jahren haben Sportredaktor Fabian Sangines und Videoredaktor Adrian Panholzer Belinda Bencic im Vorfeld der Olympischen Spiele begleitet. Durch ihren Alltag als Tennisprofi –und durch eine Pandemie, die vieles auf den Kopf stellte. Welche Eindrücke er mitnimmt, erzählt Fabian Sangines in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

Zwei Jahre mit Belinda Bencic: Hier können Sie die siebenteilige Doku sehen.

Der lange Weg nach Tokio – das exklusive Videoprojekt Infos einblenden Sie kämpfen und leiden jahrelang für diesen einen, teilweise kurzen Augenblick. Im Fall von Alex Wilson dauert dieser Moment vielleicht nur zehn Sekunden lang, bei Belinda Bencic kann ein Ballwechsel über den weiteren Verlauf des Turniers entscheiden. Und doch kann uns dieser noch so kurze Moment im Rampenlicht ewig in Erinnerung bleiben. Mit diesem Traum vor Augen quälen sich die Sportler und Sportlerinnen der Olympischen Spiele durch die Vorbereitung. Diese Leidensphase bleibt dem Publikum oft verborgen. Auf was sie verzichten, wie viele Rückschläge sie überwinden müssen. Alles für diesen kurzen Augenblick. Mit unserer Doku-Serie wollen wir Ihnen genau diese Arbeit abseits der Scheinwerfer ungefiltert näherbringen. Dafür haben wir Belinda Bencic und Alex Wilson eng mit der Kamera begleitet, erhielten dafür intime Einblicke in ihr Leben. Konnten wir bei einem Schlüsselmoment nicht bei ihnen sein, fingen sie ihn mit ihrer Handykamera für uns ein oder standen via Videotelefonie zur Verfügung. Geplant war, ein Jahr vor Olympia mit den Dreharbeiten zu beginnen, die Corona-Pandemie und die damit verbundene Verschiebung der Spiele machten zwei Jahre daraus. Hier geht es zu Bencics Geschichte und hier zu jener von Alex Wilson.

Fehler gefunden?Jetzt melden.