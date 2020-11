Langenthal gewinnt in Visp – Sieg nach 19 Tagen Zwangspause Dem SC Langenthal fehlte die Spielpraxis, dennoch waren die Oberaargauer in Visp erfolgreich. Sie siegten im Wallis 4:2. Daniel Gerber

Eero Elo brachte Langenthal in Visp in Führung. Foto: Marcel Bieri

19 Tage nach dem letzten Ernstkampf, dem Cup-Triumph über den EV Zug am 25. Oktober, stand der SC Langenthal am Freitag auswärts beim EHC Visp wieder im Einsatz. «Den Schwung aus dem Cup können wir nicht mitnehmen», erklärte Sportchef Kevin Schläpfer im Vorfeld. Der SCL war zuvor richtig in Fahrt gekommen. 7:0 setzte sich der SCL gegen die EVZ Academy durch, 4:3 im Derby gegen Olten gefolgt vom 2:1-Cup-Erfolg über das National-League-Spitzenteam Zug. Dann folgte der lange, unfreiwillige Unterbruch.

Zunächst wurde der SC Langenthal «Opfer» mehrerer Spielverschiebungen aufgrund der Corona-Lage beim jeweiligen Gegner. Dann folgte eine eigene Quarantäne und eingangs dieser Woche musste der nächste Gegner, der HC Ajoie, in Quarantäne. Selbst nach dem Spiel in Visp ist Langenthal das Team mit den zweitwenigsten Partien in der Swiss League, nämlich deren sieben, während am anderen Ende der Skala die Ticino Rockets bereits auf zwölf Begegnungen kommen.

Wende im letzten Drittel

Am Donnerstag, 5. November konnte die Langenthaler Equipe auf das Eis zurückkehren. «Man merkte, dass etwas mehr Schnauf benötigt wurde. Die Belastung auf dem Eis war anders, der Puls etwas höher als normal», sagte Schläpfer.

In Visp folgte nun die Rückkehr in den Wettkampfmodus, gegen einen Meisterschafts-Mitfavoriten. Dennoch gelang den Gästen die frühe Führung: Schwungvoll gestartet, traf Stürmer Eero Elo im Powerplay. Trotz der fehlenden Spielpraxis zeigte das Team von Trainer Jeff Campbell eine engagierte, kämpferische Leistung.

Die Walliser gingen in Führung, diese wurde im Schlussdrittel durch eine Einzelleistung von SCL-Verteidiger Hans Pienitz ausgeglichen. Er narrte zwei Gegenspieler und traf aus dem Bully-Kreis heraus zum 2:2.

«Tor des Jahres», scherzte Elo nach dem Spiel gegenüber Pienitz. Den Sieg sicherten Fabio Kläy mit einem Schuss aus mittlerer Distanz nach einem Querpass von Elo sowie Vincenzo Küng mit einem Treffer ins leere Tor. «Im ersten Drittel waren die Beine noch etwas schwer, doch wir haben gekämpft und nie aufgehört», sagte Pienitz.

Alle zwei Tage im Einsatz

In der Swiss League werden die Spiele wegen Corona am Laufmeter verschoben. Total bereits 36 Partien wurden verlegt, wobei der SCL am stärksten betroffen ist: Sechs Spiele konnte Langenthal wegen dem Gegner nicht austragen, zwei Partien mussten wegen der eigenen Quarantäne neu angesetzt werden. «Das braucht eine grosse Flexibilität», erklärte Schläpfer.

Auf die Oberaargauer wartet nun ein Mammut-Programm. Das Spiel in Visp mitgerechnet steht Langenthal innerhalb von acht Tagen fünfmal auf dem Eis: Am Sonntag wartet das Kräftemessen bei den GCK Lions, anschliessend folgen im Schoren La Chaux-de-Fonds (am Dienstag) sowie Olten (am Donnerstag) ehe der SCL am Samstag zur EVZ Academy reist.