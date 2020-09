Langenthal schlägt Luzern II – Sieg auf der neuen Unterlage Der FC Langenthal hat beim ersten Spiel auf dem neuen Kunstrasen auf der Rankmatte Luzern II 3:1 bezwungen und ist auf Platz 3 vorgestossen. Roland Jungi

Eckball auf dem Kunstrasen: So sieht die neue Spielfläche auf der Langenthaler Rankmatte aus. Foto: Marcel Bieri

Endlich ist er spielbereit, der neue Kunstrasen auf der Langenthaler Rankmatte. Und er war es gerade zum passenden Zeitpunkt, beim zurzeit herrschenden kalten und zeitweise nassen Wetter hätten die Akteure wohl am Sonntag auf natürlichem Geläuf schwierige Verhältnisse vorgefunden. Die FCL-Spieler sagten nach dem Spiel gegen Luzern II, dass sie sich immer besser auf der neuen Unterlage zurechtfinden würden.

Und sie waren auch diesmal erfolgreich. Dank zweier Treffer in der Nachspielzeit besiegten die Oberaargauer Luzern II 3:1. Mit dem Ziel Mittelfeldplatz gestartet, sind sie mittlerweile bereits auf Platz 3 in der 1.-Liga-Gruppe 2 klassiert.

Die Partie begann nach nur drei Minuten mit einer guten Möglichkeit nach einer guten Hereingabe von Selmani für Langenthal. Danach aber übernahmen die Innerschweizer das Spieldiktat. Molliqaj scheiterte an Goalie Santos de Carvalho. Im Gegenzug prüfte Wernli mit seinem Freistoss Torhüter Radtke. Die Überlegenheit der Luzerner nahm stetig zu. Die Gäste liessen den Langenthalern kaum Möglichkeiten, sich zu entfalten. Logische Folge davon war die Führung in der 39. Minute durch Ardi Molliqaj, welcher Keeper Santos de Carvalho mit einem unhaltbaren Flachschuss bezwang.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Auch zu Beginn von Durchgang zwei blieben die Luzerner optisch überlegen. Dies dauerte bis in die 57. Minute, als Jonjic aus grosser Distanz abzog und knapp übers Tor schoss. Unmittelbar danach rückte Langenthals Topskorer Labinot Aziri in den Mittelpunkt. Zuerst scheiterte dieser noch an Goalie Radtke. Der Langenthaler Stürmer verwertete jedoch noch in der derselben 59. Minute ein sehenswertes Zuspiel von Ardi Selmani. Dies hinderte die Luzerner jedoch nicht daran, weiter die Abwehr der Oberaargauer unter Druck zu setzen. Ottiger, Marinovic und Dantas vergaben gute Möglichkeiten. Es lief bereits die Nachspielzeit, da wuchsen den Oberaargauern plötzlich Flügel. Zoltan Kontar erzielte im Nachsetzen das vielumjubelte 2:1 und vier Zeigerumdrehungen später stand Ardi Selmani bei seinem Treffer zum 3:1 am richtigen Ort.

«Wir haben heute einen glücklichen Sieg erspielt», kommentierte Langenthals Trainer Willy Neuenschwander den dramatischen Spielverlauf. «In der Pause habe ich meinem Team gesagt, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir agierten gegen einen guten Luzerner Nachwuchs mutiger, und mit grosser Moral und Wille haben wir das Glück auf unsere Seite ziehen können. Deshalb gebührt meiner Mannschaft ein dickes Kompliment.»