«Wir beten um Frieden» – Siebenminütiges Friedensgeläut am Berner Münster Ab 12.00 Uhr werden die Glocken des Berner Münsters am Donnerstag während sieben Minuten läuten – als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Ein siebenminütiges Geläut ertönt am Donnerstagmittag am Berner Münster. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In Bern erklingt am Donnerstag ab 12.00 Uhr ein siebenminütiges Geläut mit allen sieben Münsterglocken. Das Berner Münster will damit ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine.

Jede Minute stehe für einen Tag dieses vor sieben Tagen begonnenen, unsinnigen Krieges, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Die Aktion wird europaweit durchgeführt. Das Münster gehört zum Netzwerk der Europäischen Dombaumeister- und Münsterbaumeister.

Dazu gehören die Bauverantwortlichen der grossen Kathedral- und Domkirchen von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine. «Mit diesem Läuten beten wir für alle, die von diesem Krieg betroffen sind, und wir beten um Frieden», heisst es in einem gemeinsamen Aufruf.

SDA/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.