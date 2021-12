Sweet Home: Deftige Alltagsküche – Sieben Winterwunder Diese würzig cremigen Gerichte passen perfekt zum grausligen Wetter und machen das Zuhausesein noch gemütlicher. Marianne Kohler Nizamuddin

Während ich diesen Beitrag schreibe, stürmt es draussen und es ist dunkel und eisig kalt. Trotzdem gehe ich regelmässig raus mit meinem Hündchen Daisy, aber das Heimkommen ist gerade wirklich wunderschön. Wenn dann noch etwas aus der Küche duftet, dann ist ein Wintertag perfekt. Diese einfachen, aber deftigen Alltagsrezepte passen zu dieser dunklen, kalten Zeit. Foto: MKN

1 — Bangers und Colcannon

Auf irische Art: Würstchen und Kartoffelstock mit Gemüse. Foto über: The Original Dish

Was für uns Rösti und Bratwürste sind, sind in England Bangers and Mash, also Bratwürste und Kartoffelstock. In Irland aber mag man die beliebten Würste mit Colcannon, das ist Kartoffelstock mit Gemüse gemischt.