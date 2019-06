Sieben Verletzte nach Vollbremsung von VBZ-Bus

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag beim Losfahren an einer Ampel. Ein Bus der Linie 61 und eine Radfahrerin standen auf der Wallisellenstrasse beim Theater 11 an der Kreuzung zur Thurgauerstrasse.

Sie fuhren offenbar gleichzeitig in die gleiche Richtung – zum Hallenstadion – los. Dadurch entstand eine heikle Situation, worauf der Buschauffeur auf die Bremse stieg. Sieben Passagieren wurden dabei verletzt, unter ihnen zwei Kinder und zwei schwangere Frauen. Die Velofahrerin fuhr unerkannt weiter. Die Verletzten wurden vorsorglich ins Spital gebracht.