Mountainbiker aus Leimiswil – Sieben Tage vor der Zeit Mit einer verfrühten Ankunft in Japan bringt sich Mathias Flückiger vor Ort in Olympiaform. Maximilian Jacobi

Heil angekommen: Mathias Flückiger und sein Bike in Tsukuba, Japan. Foto: PD

Während Mathias Flückiger spricht, rauscht es konstant im Hintergrund. Ob er im Auto gerade irgendwohin gefahren wird oder auf seinem Hotelbalkon steht, der sich vielleicht in Hörweite einer Schnellstrasse befindet, lässt sich nicht sagen. Fragen geht auch nicht. Das Interview erfolgt nicht direkt. Der Athlet antwortet mit Whatsapp-Sprachnachrichten auf die zugesandten Fragen.

Ein erstes Gespräch – aus Flückigers Höhentraining im Engadin – fand noch per Videoanruf statt. Doch seit seiner Ankunft in Tokio ist er nicht mehr so leicht erreichbar. Verständlich, da ihm nur noch wenige Tage bleiben, um sich auf das Rennen am kommenden Montag vorzubereiten. Doch was für Optionen stehen Flückiger zu Pandemiezeiten offen, um sich den Feinschliff zu verpassen?