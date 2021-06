Berner Sommerspass – Sieben spezielle Wasser-Erlebnisse Flüsse, Seen, Wasserfälle: Im Kanton Bern ist die Auswahl an Ausflügen und Abenteuern auf und am Wasser beinahe grenzenlos. Die besten Vorschläge für Aktive und Geniesser. Anita Suter

Gemütliche Velotour: Von der Lenk zu den Simmenfällen

Nach dem Start im Dorf führt der Weg vorbei an Brätelstellen über den Talboden bis ans Ende des Simmentals. Foto: PD

An der Lenk beginnt diese familientaugliche Veloroute. Das Ziel: die Simmenfälle. Nach dem Start im Dorf führt der Weg vorbei an Brätelstellen über den Talboden bis ans Ende des Simmentals. So unspektakulär das Gefälle, so eindrücklich ist die Szenerie: Das Wildstrubelmassiv bleibt steter Begleiter. Ruckzuck sind die fünf Kilometer geschafft, und beim Restaurant Simmenfälle scheinen die steilen Felswände des Ammertehore zum Greifen nahe. Von hier führt ein Weg zu Fuss zur Barbarabrücke hinauf, von wo sich die Simmenfälle perfekt bewundern lassen. 200 Meter stürzen die Wassermassen über mehrere Kaskaden in die Tiefe, der Wassernebel schafft besonders an heissen Sommertagen eine willkommene Erfrischung.www.simmenfaelle.ch