Kurt Martis 100. Geburtstag – Sieben listige Anleitungen für ein erfülltes Leben Am 31. Januar wäre Kurt Marti 100 Jahre alt geworden. Die Sätze des dichtenden Berner Pfarrers trafen wie Pfeile. Zur Erinnerung an ihn eine Auswahl. Stefan von Bergen

Kurt Marti (1921–2017), Berner Pfarrer und Schriftsteller. Foto: Franziska Scheidegger

Über Kurt Marti wird es weniger Würdigungen geben als über Friedrich Dürrenmatt. Beide Berner Schriftsteller wären in diesem Januar 100-jährig geworden. Kurt Marti wäre es ganz recht gewesen, dass der berühmte Dürrenmatt mehr Aufmerksamkeit erhält. Ruhm mochte Marti nicht. Der verblasse schnell, sagte er mir in den eindrücklichen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren vor seinem Tod 2017 mit ihm führte. Er sei kein Starautor, er habe keine Bestseller verfasst, erklärte er.

Was Marti aber hinterlassen hat, ist ein weit verzweigtes Werk von Gedichten, Predigten, politischen Texten, theologischen Schriften. Er war ein Multitalent: Pfarrer, Dichter, Theologe, politischer Denker. Meist bewegte er sich in allen diesen Rollen zugleich.