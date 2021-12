Schneesport in der Ostschweiz – Sieben Geheimtipps am Alpstein Mit riesigen Skigebieten und einer topmodernen Infrastruktur kann der Alpstein nicht auftrumpfen – dafür mit vielen Geheimtipps für Wintersportler jeden Genres. Peter Hummel

Spektakulärer Winterwanderweg

Wer den Alpstein im Winter weiträumig umfährt, verpasst ein paar verlockende Aktivitäten, vornehmlich an der Peripherie: Etwa den markierten Rundweg Platten­bödeli. Der Winterwanderweg führt durch eine unberührte Landschaft und hält spektakuläre Aussichten bereit. In Brülisau AI geht es von der Talstation der Kastenbahn durchs stotzige Brüeltobel zum Berggasthaus Plattenbödeli hinan. Nun erreicht man auf gewalztem Weg in leicht coupiertem Gelände ohne grosse Höhenunterschiede über die Alp Soll das Berggasthaus Ruhesitz. Hier wartet nicht nur eine Stärkung, es steht auch ein grossartiges Finale an: Man mietet einen Schlitten und geniesst die drei Kilometer lange Sausefahrt nach Brülisau zurück.

Schneeschuhlaufen: Abstecher zum vereisten Wasserfall

Appenzellerland Tourismus listet ein Dutzend ausgeschilderte Schneeschuhrouten auf. Ein guter Ausgangspunkt ist das Waldgasthaus Lehmen, erreichbar mit dem Rufbus Publicar. Hier bieten sich zwei Touren an: über die Chammhalde auf die Schwägalp oder – etwas weniger weit, aber mit mehr Höhenmetern – auf den Kronberg. Nach dem einzigen Abstieg zu Beginn lohnt sich hier ein kurzer Abstecher zum vereisten Leuenfall, eine Seltenheit im Appenzellerland. Stufe um Stufe gewinnt man an Höhe. Auf eine erste Terrasse bei der Ahornkapelle folgt jene von Wartegg. Stets hat man die wuchtige Säntiskette mit Schäfler, Altenalptürmen und Öhrli im Blick. Hier oben findet man Ruhe und unberührte Natur. Ein letzter Anstieg und man gelangt zur Kronbergkrete. Die meisten werden damit wohl bedient sein und zufrieden mit der Seilbahn runterfahren. Wer aber eine herausfordernde Tagestour sucht, fügt die Route zur Schwägalp an.

Schlitteln: Grandioser Ausblick und Tempo Teufel

Vor zehn Jahren nahm die Kronbergbahn anstelle der unrentabel gewordenen Skilifte eine Schlittelbahn in Betrieb, die auf Anhieb zum Renner wurde. Kunststück: Mit fast sieben Kilometern ist sie neben den Bahnen am Kerenzerberg und am Pizol die längste der Ostschweiz, notabene länger als der Klassiker Preda–Bergün. Sogar national gehört sie zum Top-Dutzend. Beim Kronberg ist die einzigartige Lage der grosse Pluspunkt: der Panoramaausblick auf dem ersten Streckendrittel entlang des Kamms – von der hochalpin wirkenden, zum Greifen nahen Säntis-Nordwand im Süden über den Thurgau bis zum Bodensee im Norden. Im urchigen Gasthaus Scheidegg gibt es eine Einkehrmöglichkeit. Aber auch die zweite Streckenhälfte hat ihren Reiz. Auf der breiten Piste übers Wiesland kann man gefahrlos Tempo bolzen.

Schlittschuhlaufen: Rarität Schwarzeis

Weissbad AI – das ist touristisch gesehen vor allem das erfolgreiche Hotel Hof Weissbad. Die Natureisbahn Glandenstein liegt zwar gleich dahinter, ist aber fast nur Einheimischen bekannt. Zu Unrecht: Diese idyllische Naturarena wird bei genügend tiefer Temperatur mit viel Herzblut präpariert und bietet gerade auch in schneearmen Wintern ein authentisches Vergnügen. Die Natureisbahn ist abends beleuchtet, die Benützung kostenlos. Schlittschuhmiete beim Schützenstand, auf dem Weg vom Hof Weissbad zur Eisbahn (Reservation: Tel. 071 799 11 21). Kontrastprogramm: Grossen Zulauf findet der Seealpsee – bei eher seltenem Schwarzeis. Letztmals trat das Phänomen 2016/17 auf.

Langlaufen: Schmale Latten auf dem Barfussweg

Wer schon mal den Barfussweg Jakobsbad–Gontenbad begangen hat, kann ermessen, wie prädestiniert dieses auf 900 Metern über Meer gelegene Hochtal auch für den nordischen Skisport ist. Ein enges Netz von sieben untereinander verbundenen Klassisch- und Skating-Loipen mit 20 Kilometern Länge führt teilweise durch ein skandinavisch anmutendes Hochmoor. Krönung für Klassischläufer ist die 15 Kilometer lange Panoramaloipe übers Kaubad. Eine ähnliche Höhenloipe ist im Langlaufzentrum Gais mit der Strecke Starkenmühle–Hoher Hirschberg–Sammelplatz zu finden. Und Langläufer, die dem Alpsteinlauf nachtrauern, freuen sich, dass bei guten Verhältnissen für Wanderer und Tourenläufer mit schmalen Latten ein Trassee über die Chammhalde zur Schwägalp präpariert wird.

Skifahren: Nostalgie dank Liften

Das Gebiet um den Säntis bleibt ein Eldorado der guten alten Skilifte. Zwar wurden in den letzten Jahren auch hier vier Anlagen abgebrochen, doch es bestehen immer noch sechs Lifte, die teils Kultstatus geniessen: Alpsteinblick (Gonten), Sollegg (Appenzell), Leugangen (Brülisau), Horn (Schwende) und die zwei Lifte auf der Ebenalp. Besonders empfehlenswert ist der Hornlift, weil er schneesicher ist und als einziger im Appenzellerland beschneit werden kann sowie zweimal wöchentlich Abendbetrieb hat. Er ist 640 Meter lang und überwindet eine Höhendifferenz von 190 Metern. Beim Hornlift ist am 12. Februar 2022 auch der Start zur Ebenalp-Trophy, einem nächtlichen Skitourenrennen.

Skitouren: Vorsicht vor Lawinen!

Alpiner Skiklassiker im Alpstein ist die Säntis-Abfahrt: Von der Säntis-Bergstation zur Meglisalp und dann via Bötzel zum Sämtisersee oder via Rotsteinpass ins Toggenburg. Allerdings transportiert die Säntis-Bahn ab Lawinenwarnstufe 3 keine Skitourenfahrer. Vor allem im Hochwinter bietet der Fähnerenspitz eine leichtere, aber sehr lohnende und lawinensichere Alternative mit einer tollen Aussicht. Falls auf der üblichen Aufstiegsroute ab Eggerstanden wegen Windverwehungen oder auf der Südwestroute nach Brülisau wegen Sonneneinstrahlung wenig Schnee liegt, ist die geschützte Ostabfahrt Richtung Rheintal eine gute Abfahrtsvariante.

