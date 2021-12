Event in Thun – Sieben Filme über die Faszination

Outdoor Die European Outdoor Film Tour gastiert in Thun. Gezeigt werden Werke aus aller Welt, die eindrückliche Outdoor-Erlebnisse einfangen. Wir verlosen Tickets. PD/gbs

Die Premiere der European Outdoor Film Tour 2021 fand in München statt. Foto: PD/Hans Martin Kudlinski

Das «renommierteste Outdoor-Filmfestival» Europas, wie es die Veranstalter betiteln, macht am Freitagabend Halt im Burgsaal in Thun. Nach einjähriger pandemiebedingter Pause ist es die mittlerweile 20. Auflage der European Outdoor Film Tour (EOFT). In sieben Filmen aus Österreich oder Deutschland, aber etwa auch aus Neuseeland wird ein Blick in die filmische Zukunft des Outdoor-Sports gewährt. «Ob im tiefen Dschungel, in eisigen Höhen oder en route einmal rund um die Welt – unsere Held:innen zeigen, wie viel Inspiration in der Welt da draussen und in jedem von uns steckt!», heisst es in der Mitteilung der Moving Adventures Medien GmbH.