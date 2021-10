Widerstand in Burgdorf – Sieben Einsprachen gegen AMP-Ausbau Die Pläne des Militärs wecken Ängste – insbesondere vor verschmutztem Grundwasser. Doch die wichtigsten Stellen haben sich noch gar nicht geäussert. Susanne Graf

Das Militär will in Burgdorf für 148 Millionen Franken eine neue Anlage bauen. Visualisierung: VBS

Dass nicht alle Freude haben an dem, was die Armee am Rand der Stadt vorhat, war zu erwarten. Sie will auf dem Areal des früheren Armeemotorfahrzeugparks (AMP) ein neues Logistikzentrum bauen. Für 148 Millionen Franken will sie in der Lochbachmatte die in die Jahre gekommenen Anlagen abbrechen und ihre Infrastruktur deutlich ausbauen.

Leitbehörde im militärischen Plangenehmigungsverfahren ist das Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Auf Anfrage gibt die Medienstelle bekannt, dass sieben Einsprachen gegen das Vorhaben eingegangen sind.