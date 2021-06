Sommer-Tipps – Sieben aussergewöhnliche Schweizer Golfplätze Mal hochalpin, mal traditionell oder exklusiv: Schweizer Golfanlagen mit speziellen Kulissen und ganz besonderen Geschichten. Christoph Ammann , Brigitte C. Fux

Hoch hinaus: Golf-Club Arosa GR

Alpin: Golf-Club Arosa Foto: Urs Homberger

Einen Rekord hat der Golfplatz zuhinterst im Schanfigg auf sicher: Der Abschlag zu Loch 5 thront auf 1995 Metern über Meer – Europas höchstgelegenes Tee.

Wer den Aufstieg geschafft hat, wird mit einer Panoramasicht auf die Bündner Berggipfel belohnt. Dieser alpine Course passt sich dem Gelände wunderbar an und hat relativ kurze Bahnen. Der Golfplatz Arosa feiert 2021 den 75. Geburtstag, zwei Löcher wurden saniert und Cartwege angelegt.

18 Loch, 4400 Meter, Par 65; Platzreife erforderlich; Greenfee ab 85 Fr.; golfarosa.ch

Exklusiv: Golf & Country Club de Bonmont, Chéserex VD

Internationales Flair: Golf & Country Club de Bonmont Foto: PD

Die Lage am Genfersee mit Blick auf den Mont Blanc ist so bezaubernd wie der Golfclub exklusiv. Aussenstehende dürfen am Weekend nur auf eine Runde, wenn sie von einem Mitglied begleitet werden.

Der Kurs ist abwechslungsreich, das 62 Hektaren grosse Areal hat internationales Flair.

Lohnenswert der Blick in die Kirche, deren Grundmauern fast 900 Jahre alt sind – Bonmont war eines der ersten Zisterzienserklöster Mitteleuropas. Zum Komplex der früheren Abtei gehört ein kleines Hotel, das dem Golfclub punkto Eleganz nicht nachsteht.

18 Loch, 6080 Meter, Par 71; ab Handicap 36; Greenfee ab 180 Fr.; bonmont.com

Brigitte C. Fux: Passionierte Golferin Infos einblenden Brigitte C. Fux, 56, organisiert seit vielen Jahren als Inhaberin von Golf and Events Golfreisen in der Schweiz und weltweit und begleitet diese teilweise. Die passionierte Golferin hat die sieben hier vorgestellten Plätze selber gespielt und für die SonntagsZeitung ausgewählt. golfandevents.ch

Imposante Kulisse: Golfclub Engelberg-Titlis, Engelberg OW

Erstaunlich flach: Golfclub Engelberg-Titlis Foto: PD

Im Vorsommer und Herbst können Cracks in Engelberg gleich zwei Sportarten huldigen: am Morgen Ski fahren am Titlis (3020 Meter über Meer), am Nachmittag den 18 Holes spielen. Während am Zentralschweizer Paradeberg eindrucksvolle Hänge locken, ist der Golfplatz im Tal erstaunlich flach.

Dass hier Ski und Golf zum sportlichen Doppel werden, ist nicht nur den topografischen Gegebenheiten zu verdanken: Der legendäre Direktor der Titlis-Bahnen, Eugenio Rüegger, der schon als kleiner Bub auf dem Golfplatz Samedan als Caddy unterwegs war, gehörte zu den Initianten des Golfplatzes im Klosterdorf.

18 Loch, 5505 Meter, Par 71; ab Handicap 36; Greenfee ab 110 Fr.; golfclub-engelberg.ch

Historisch: Golf Club Schinznach Bad AG

Raffiniert angelegt: Golf Club Schinznach Bad Foto: PD

Eigentlich finden sich auf dem abwechslungsreichen Platz nur neun Bahnen, aber dank der Raffinesse der Platzdesigner lässt sich leicht eine 18-Loch-Runde spielen. Jede Bahn lädt zu zwei unterschiedlichen Abschlägen. So bilden etwa Loch 1 und 10 ein Gespann.

Der Golfclub wurde 1929 gegründet und erlebte seine grösste Bewährungsprobe im Zweiten Weltkrieg, als erst die Armee Fairways mit Reitübungen demolierte und später ein erheblicher Teil der wunderschönen Anlage der Wahlen-Anbauschlacht zum Opfer fiel. Golf wurde nur noch an wenigen Holes gespielt, und zwar mit einem neuen Reglement: Kullerte der Ball in eine von Pferdehufen getretene Rasendelle, durfte er rausgeklaubt und neu positioniert werden.

9 Loch (18er-Runde), 6090 Meter, Par 73; ab Handicap 36; Greenfee ab 100 Fr.; golf-schinznach.ch

Naturnah: Golf Gonten Appenzell, Gonten AI

Malerisch: Golf Gonten Appenzell Foto: PD

Dass Golfplätze in einer schönen Landschaft liegen, ist sozusagen part of the game. Einzigartig am Innerrhoder Golfplatz sind die Kulisse der Appenzeller Hügel und des Alpsteinmassivs und vor allem das angrenzende Hochmoor mit den Torfhütten.

Naturschutzflächen, Fairways und das malerische Inselgreen mit Loch 13 bilden einen spannenden Kosmos, gesäumt vom bekannten Barfussweg. Und dank eines 5-Loch-Übungsplatzes schlagen am Fuss des Kronbergs auch Anfänger ab.

18 Loch, 5334 Meter, Par 71; 5-Loch-Übungsplatz; ab Platzreife, Übungsplatz frei; Greenfee (ganztags) ab 90 Fr.; golfplatz.ch

Volles Programm: Andermatt Swiss Alps Golf Course, Andermatt UR

Herausfordernd: Andermatt Swiss Alps Golf Course Foto: PD

Mit 15 flachen Fairways und einigen sehr alpinen Elementen bietet der zu Andermatt Swiss Alps gehörende 18-Loch-Golfplatz einige Herausforderungen. Wer zusätzlich noch einen speziellen Platz spielen will, schreibt sich auf dem 9-Loch-Course im nahen Realp ein, dem alpinsten Golfplatz im Land.

Golfen ist nur ein Teil des Ressort-Erlebnisses im Urserental: Da wären die kulinarischen Höhenflüge in den Restaurants auf dem Gütsch (2300 Meter über Meer), in The Japanese by The Chedi Andermatt und Gütsch by Markus Nef, – oder die Konzerthalle im Radisson Blu Hotel, die in Nicht-Corona-Zeiten 650 Zuhörerinnen und Zuhörern Platz bietet.

18 Loch, 6340 Meter, Par 72; Platzreife erforderlich; Greenfee ab 50 Fr.; andermatt-swissalps.ch

Über die Grenze: Golf Saint Apollinaire, Folgenbourg (Frankreich)

Clubhaus des Golf Saint Apollinaire Foto: PD

Fünf Autominuten vom Euro-Airport entfernt, erstreckt sich ein Golfparadies mit zwei Championship-Courses, einem 9-Loch-Platz, Übungsanlagen und Savoir-vivre-Restaurant.

Saint Apollinaire liegt zwar auf französischem Terrain, der Golfclub ist aber jüngstes Mitglied von Swiss Golf und richtet im Herbst unter Schweizer Flagge ein Turnier der zweithöchsten europäischen Tour aus.

Einen Rekord in diesem vor allem von Baslerinnen und Baslern frequentierten Club gibt es auch noch: Der Championship Course Fruit Garden ist mit 6796 Metern der längste im Verbandsgebiet.

18 Loch: Tree Garden , 6093 Meter, Par 71; 18 Loch: Fruit Garden, 6796 Meter, 9 Loch: Executive Course, 971 Meter, Par 27; spielberechtigt ab Platzreife, Greenfee ab 100 Euro (18 Loch) resp. ab 50 Euro (9 Loch); golf-basel.com

Fehler gefunden?Jetzt melden.