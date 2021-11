Ausstellung zur Klimakrise – Sie züchten Gletscher Zwei Künstlerinnen beschäftigen sich in Lützelflüh mit dem Klimawandel. Bei einem Werk können die Besucher selbst bestimmen, ob sie es zerstören oder bewahren wollen. Nina-Lou Frey

Der «Klimaoid» ist Künstlerin Radwina Saga Seilers Vision einer Gletscherzucht. Foto: Adrian Moser

Wie wäre es, wenn im Mittelland statt Gemüse Eis angebaut würde? Wie viele Quadratmeter Gletscher bräuchte es, um die Erderwärmung zu kompensieren? Ist der Mensch in der Lage, das Ökosystem wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen? Mit solchen Fragen spielen die beiden Künstlerinnen Anna Katharina Scheidegger und Radwina Saga Seiler in ihrer gemeinsamen Ausstellung in der Kulturmühle in Lützelflüh.

Eine organische, weiss gefärbte Form ist auf einem Sockel ausgestellt. Das mit Wachs überzogene Drahtgebilde wird von der in Bern lebenden Künstlerin Seiler als «Klimaoid» bezeichnet. «Wenn Sonne auf Solarzellen schiene, würde die Energie der Einstrahlung in Kälte umgewandelt», sagt die 50-Jährige mit verschmitztem Unterton. Die Vision einer Gletscherzucht.