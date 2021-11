Ausahmekomikerin gegen Virusleugner – Sie zerlegt die Corona-Skeptiker in drei Minuten

Ausnahmekomikerin gegen Virusleugner – Sie zerlegt die Corona-Skeptiker in drei Minuten Maren Kroymann nimmt es mit allen auf – und setzt sich durch: Mit 72 Jahren ist die deutsche Comedian auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Andreas Tobler

Rät zur Umarmung von Bäumen und zu gutem Sex – aus Gründen: Maren Kroymann erhielt in diesem Jahr den deutschen Comedypreis für ihr Lebenswerk. Foto: Rolf Vennenbernd (Keystone)

Geballter Dummheit wurde wohl noch nie so viel Raum gegeben wie in unseren Corona-Zeiten, in denen selbst dem verspultesten Virusskeptiker noch ein Mikrofon hingehalten wird.

Wie dem vernünftigerweise Widerstand leisten? Zum Beispiel mit dem feinen Humor der deutschen Komikerin Maren Kroymann: In ihrem jüngsten Sketch gibt die Schauspielerin eine Mathematik-Leugnerin, die zwei Bücher im Wert von über vierzig Euro für einen Bruchteil ihres eigentlichen Preises kaufen will. «Bitte sehr, stimmt so», meint die Mathe-Skeptikerin und legt etwas mehr als 15 Euro auf die Theke.