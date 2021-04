Karikaturistin Coco – Sie zeichnet, um zu überleben Corinne Rey alias Coco ist die neue Hauskarikaturistin der Zeitung «Libération» – als erste Frau bei einer grossen französischen Tageszeitung. Zeichnen ist für die Überlebende des Attentats auf Charlie Hebdo existenziell. Tina Huber

«Ich hoffe nicht, dass man mich geholt hat, weil ich Brüste habe»: Corinne Rey alias Coco. Foto: Getty Images

Die Personalie wäre schon in der Schweiz mehr als eine kurze Newsmeldung wert, aber in Frankreich, dem Land der grossen Karikaturisten, ist das ein ziemliches Ding: Corinne Rey, Künstlername Coco, ist seit Anfang Monat die Hauskarikaturistin der Tageszeitung «Libération». Noch nie hatte ein grosses französisches Blatt eine Frau mit diesem wichtigen Posten betraut. Die 38-Jährige folgt auf Zeichner Willem, der eben seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und seit drei Jahrzehnten bei «Libération» arbeitete.

Der Generationenwechsel fällt zusammen mit dem Abgang eines weiteren Urgesteins der französischen Politsatire: Auch beim Konkurrenzblatt «Le Monde» verabschiedete sich dieser Tage mit dem 70-jährigen Plantu ein gefeierter Karikaturist in den Ruhestand.

Sie habe «riesigen Bammel» vor den grossen Fussstapfen, in die sie trete, sagte Coco dem Westschweizer Fernsehen. Doch auf die Zeichnerlegende Willem zu folgen, so zitiert sie ihr neuer Arbeitgeber, sei eine Ehre, die man nicht ablehnen könne. Sie werde ihr Bestes geben. «Und vor allem: frei sein und zeichnen.»

Zwei Tage nach dem Attentat machte sie weiter

Zeichnen als Befreiung, das hat für Coco eine besondere Bedeutung. 2015 überlebte sie das islamistische Attentat auf die Redaktion von «Charlie Hebdo». Jahrelang plagten sie danach Schuldgefühle. An jenem Januarmorgen hatte Coco, die bis heute für das Satiremagazin zeichnet, die Redaktionssitzung früher verlassen, um ihre Tochter von der Krippe abzuholen. Als sie draussen vor dem Sitz von «Charlie Hebdo» eine Zigarette rauchte, näherten sich zwei maskierte und bewaffnete Männer, zwangen sie, den Zugangscode bei der Tür einzutippen und die Angreifer in die Redaktion zu führen. Zwölf Menschen wurden erschossen, darunter einige der bedeutendsten Zeichner des Landes.

Coco überlebte. Doch wie bei vielen Menschen, die bei einem schrecklichen Ereignis mit dem Leben davongekommen sind, bedeutete überleben für sie vor allem: weiterleben, irgendwie. Ohnmächtig und schuldig habe sie sich gefühlt, erzählte sie später. Sie kämpfte dagegen an, indem sie zeichnete. Nur zwei Tage nach dem Anschlag nahmen die Überlebenden den Stift wieder in die Hand – in den Redaktionsräumen der «Libération», zu der Coco nun gewechselt hat.

Bekenntnis zum politischen Cartoon

Im März dieses Jahres hat die Karikaturistin ein Buch veröffentlicht, in dem sie ihr Leben nach dem Anschlag zeichnerisch verarbeitet. «Dessiner encore», heisst der Band, frei übersetzt etwa: «Weiterzeichnen». Immer weiterzeichnen, um nicht an die Schrecken zu denken. Bis spät in die Nacht, um die Albträume hinauszuzögern. So beschreibt es ein Journalistenkollege in der «Libération».

Ihre Ernennung zur zeichnenden Kommentatorin des Tagesgeschehens bei der «Libération» ist auch deshalb von Bedeutung, weil sich das linksliberale Blatt damit für die Zukunft des politischen Cartoons ausspricht – keine Selbstverständlichkeit im zuweilen übersensiblen Medienalltag, der etwa die «New York Times» dazu bewogen hat, in der internationalen Ausgabe auf Karikaturen zu verzichten.

Dass sie es als erste Frau so weit gebracht hat in einer Männerdomäne, dürfte Coco, die auch für das welsche Satireblatt «Vigousse» zeichnet, zusätzlich motivieren. «Doch ich hoffe nicht, dass man mich geholt hat, weil ich Brüste habe», zitiert «Le Monde» die Frau mit den dunklen Locken und dem von feinen Tattoostrichen überzogenen linken Unterarm.

Für ihre Zweifel hat Coco keinen Grund.

