Rassismus in Bern – Studentin aus Südkorea wurde auf der Strasse angespuckt Seit dem Beginn der Pandemie hat sich antiasiatischer Rassismus verschlimmert – auch in der Schweiz. Eine Studentin aus Südkorea, die seit zwei Jahren in Bern lebt, erzählt. Pia Scheidegger

Juhyeong H.: «Ich fühle mich hier nicht mehr willkommen.» Foto: Pia Scheidegger

Juhyeong H.* blieb an diesem Abend lange in der Bibliothek, um an ihrer Masterarbeit zu schreiben. Dann, um etwa halb zwölf, machte sie sich auf den Weg nach Hause. Sie trug Kopfhörer, die Männerstimmen, die ihr etwas zuriefen, drangen nur gedämpft zu ihr durch. Als sie die Treppe neben dem Post-Parc-Gebäude hinunterging, spürte sie plötzlich etwas auf ihrem Arm. Einer der Männer hatte von oben herab auf sie gespuckt.

Wenn Juhyeong H. von diesem Abend spricht, macht sie längere Pausen. «Als ich realisierte, was passiert war, hatte ich sofort Angst», sagt sie. Die drei Männer seien ihr kurz hinterhergerannt und dann verschwunden, als zufällig ein Polizeiauto vorbeifuhr. Sie selbst sei ins nächste Tram gestiegen.