Denkwürdige Berner Verbrechen – Sie wollte den Nachbarn Angst einjagen und liess drei Kinder sterben Im Juni 1829 brennt in Madretsch bei Biel ein Haus ab. Eine der Bewohnerinnen ist eine 27-jährige Landarbeiterin, die im 16. Verhör schliesslich die Brandstiftung gesteht. Alexander Sury

Anfang Juni 1829 brennt in Madretsch bei Biel ein Holzhaus ab, in dem die Familie Gloor und das Ehepaar Weyeneth wohnen. Foto: TA Grafik

Anfang Juni 1829 brennt in Madretsch bei Biel ein Holzhaus ab, in dem die Familie Gloor und das Ehepaar Weyeneth wohnen. Im Haus befinden sich zu diesem Zeitpunkt die drei Kinder der Familie Gloor, die im Feuer umkommen. Zwei Tage später wird Susanna Elisabeth Weyeneth unter dringendem Tatverdacht festgenommen und im Schloss Nidau inhaftiert.

Im Lauf des 16. Verhörs gibt die 27-jährige Elisabeth Weyeneth die Tat schliesslich zu. Sie habe den Gedanken zu diesem Verbrechen erst gefasst, als sie am Nachmittag des besagten Tages ihre Nachbarin Frau Gloor Richtung Längholz-Wald habe gehen sehen, wo diese wie jeden Tag Brennholz sammelte.

An die Kinder habe sie in diesem Moment nicht gedacht. Dass ein so grosses Unglück aus der Brandstiftung entstehen würde, habe sie sich nicht vorstellen können. Sie habe den Nachbarn nur Angst einjagen wollen und auch die feste Absicht gehabt, den Brand rechtzeitig zu löschen. Aber das Feuer habe sich rasend schnell ausgebreitet.

Auf Almosen und Hilfe angewiesen

Die junge Frau arbeitet als Landarbeiterin und teilt sich zwei Kammern im Haus mit ihrem Mann Rudolf, einem Taglöhner, sowie ihrem Schwiegervater. Das Ehepaar Weyeneth lebt ständig über seine Verhältnisse und ist fast täglich in Schenken der Umgebung anzutreffen. Regelmässig sind die Weyeneths völlig mittellos, auf Almosen und die Hilfe der Nachbarn angewiesen.

Elisabeth Weyeneth leiht sich manchmal etwas Geld, meistens aber Lebensmittel von den Gloors, ohne diese wieder zurückzugeben oder zu ersetzen. Fordern die Nachbarn schliesslich die Lebensmittel zurück, reagiert Elisabeth Weyeneth mit Verwünschungen und Zornesausbrüchen. Seitdem herrscht ein angespanntes Verhältnis zwischen den beiden Parteien im Haus.

«Warum seyd ihr da, ihr Tausende? Ists um ein blosses Schauspiel zu thun, das eure Neugierde reizt, ists das grauenvolle einer Hinrichtung, was eure Blicke suchen?» Pfarrer Baumgartner in seiner Standrede vor der Hinrichtung von Elisabeth Weyeneth

Im Verhörprotokoll spricht Elisabeth Weyeneth auch über die Beweggründe ihrer Tat: «Das Verbrechen habe ich aus Bosheit, Hass und Rache gegen die Gloors begangen.» Es tue ihr sehr leid, dass sie nicht daran gedacht habe, die Kinder zu retten. Sie bereue ihren grossen Fehler und sehe, wie grob sie sich gegen Gott und die Obrigkeit versündigt habe. Der Verdacht, ihr Ehemann und ihr Schwiegervater hätten auch etwas mit der Sache zu tun, erhärtet sich hingegen nicht.

True Crime im Kanton Bern Von Kindsmörderinnen, Brandstiftern aus Not und Verbrechern aus Gier und Eifersucht: In einer Serie erzählen wir berühmte Kriminalfälle aus der Geschichte des Kantons Bern nach – ausgehend von Prozessakten und der Berichterstattung in den Zeitungen. Die Serie «True Crime Bern» entstand mit der Unterstützung des Berner Staatsarchivs. (lex)

Das Verhörprotokoll kann Elisabeth Weyeneth als Analphabetin nur mit einem Kreuz unterschreiben. Aus ihrer Kindheit ist wenig bekannt. Sie wird von ihren mittellosen Eltern stark vernachlässigt und nimmt nur sehr unregelmässig am Schulunterricht teil.

Bereits im Alter von zehn Jahren muss sie arbeiten und ihren kargen Verdienst den Eltern abgeben. Vermutlich ist neben Hass und Rache auch Neid ein Tatmotiv. Der tägliche Anblick der drei lebensfrohen Gloor-Kinder erinnerte sie, wie sie im Verhör andeutet, schmerzhaft an ihre eigene Kinderlosigkeit.

Keine Gnade mit der «Mordbrennerin»

Bereits bei der Urteilsverkündung am 10. Dezember 1829 ist der Platz vor dem Schloss Nidau voll mit Menschen. Elisabeth Weyeneth kann nicht mit mildernden Umständen rechnen und wird als «Mordbrennerin» zum Tode verurteilt. Um 10 Uhr morgens wird sie vor den Richterstuhl geführt. Dort wird das Urteil gemäss Vorschrift öffentlich wiederholt. Anschliessend wird die Verurteilte dem Henker übergeben. Gemeinsam mit den Geistlichen gehen sie zu Fuss in vorgeschriebener Ordnung von Nidau zur Richtstätte in Madretsch, die sich in kurzer Entfernung zum abgebrannten Haus befindet.

Bei der Urteilsverkündung am 10. Dezember 1829 ist der Platz vor dem Schloss Nidau voll mit Menschen. Foto: Berner Zeitung

Gemäss dem Augenzeugenbericht des örtlichen Pfarrers Baumgartner sind trotz der grossen Kälte zahlreiche Zuschauer für die Exekution nach Madretsch geströmt. In der «Neuen Schweizer Zeitung» heisst es tags darauf: «Diese traurige Ceremonie hatte nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern auch aus andern Gegenden des Cantons und selbst aus andern Regionen eine ausserordentliche Menge Zuschauer herbeygezogen.»

Der Pfarrer richtet sich in seiner Standrede direkt ans Publikum: «Warum seyd ihr da, ihr Tausende? Ists um ein blosses Schauspiel zu thun, das eure Neugierde reizt, ists das grauenvolle einer Hinrichtung, was eure Blicke suchen?» Eine Antwort darauf bekommt er nicht. Die Delinquentin wird an einen Pfahl auf dem Scheiterhaufen gebunden, zunächst erdrosselt und danach verbrannt.

Die Vollstreckung des Todesurteils sei, so die «Neue Schweizer Zeitung», ohne «störenden Zwischenfall» vor sich gegangen und habe auf die anwesende Volksmenge einen «tiefen, durch die vortreffliche Standrede des Herrn Pfarrers Baumgartner aus Nidau noch erhöhten Eindruck hinterlassen».

Mit Bedauern wird allerdings vom Berichterstatter zur Kenntnis genommen, dass die «Malefikantin» in den letzten Stunden ihres Lebens nicht die reuevolle Gemüthsstimmung und eine «religiöse Ergebung in ihr Schicksal» zeigte. Diese Haltung wird ihrer «vernachlässigten Erziehung» zugeschrieben sowie ihrer «schwachen Religionskentniss», die selbst durch den während ihrer Haft empfangenen Unterricht nicht ganz hätte gehoben werden können. «Doch Ruhe der Asche dieser Unglücklichen!»

