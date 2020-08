Kulturszene in Herzogenbuchsee – Sie wollen wieder vor Publikum auftreten Von den Corona-Massnahmen waren auch die Musikerinnen und Musiker des Chäferchäuer betroffen. Nach mehreren abgesagten Konzerten geht es aber bald weiter. Sebastian Weber

Sie wohnen und musizieren gemeinsam im gleichen Haus: (v.l.) Edward Rushton, Anik Stucki, Daniel Lappert, Jinki Kang, Renate Berger und Gast Raphael Heggendorn, hier zusammen mit Vermieter Andreas Steiner (3. v.r.). Foto: Raphael Moser

Ohne zu übertreiben, darf man sagen, dass der Chäferchäuer an der Sternenstrasse in Herzogenbuchsee ein Haus der Musik ist. Nicht nur gingen im Kulturlokal im Gewölbekeller der Liegenschaft seit 2002 zahlreiche Musikveranstaltungen über die Bühne. In den drei Wohnungen darüber sind voriges Jahr fünf Musikerinnen und Musiker eingezogen: Edward Rushton, Anik Stucki, Daniel Lappert, Jinki Kang und Renate Berger. Mittlerweile sind es mit Mareike Grossmann sogar deren sechs.